La Banque mondiale vient de publier un rapport sur les efforts mondiaux pour la résilience agricole, dans lequel le premier chapitre s’intitule « Sécuriser les approvisionnements alimentaires en Ukraine et au Maroc ». Selon les analystes de la Banque mondiale, dans un contexte mondial marqué par l’instabilité et les bouleversements climatiques, le Royaume du Maroc intensifie ses efforts pour transformer son système agroalimentaire et construire un modèle à la fois résilient, inclusif et durable. Et d’ajouter que cette démarche s’inscrit dans une réponse globale aux défis posés par des environnements fragiles ou en conflit, où deux tiers des personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë vivent.

Alors que l’Ukraine doit faire face aux répercussions d’une invasion et d’une guerre, la situation agricole au Maroc est affectée par plusieurs années de sécheresse consécutives. Ces conditions difficiles ont contribué à la baisse des rendements agricoles, mettant ainsi en péril la sécurité alimentaire et les recettes d’exportation du pays. Par ailleurs, la production agricole mondiale subit de plein fouet les effets d’un changement climatique généralisé, dont les dommages sont estimés à 3 800 milliards de dollars sur les trente dernières années. Face à ces enjeux, le maintien de la productivité dans les zones de conflit et dans les régions fragilisées représente un combat quotidien pour de nombreux agriculteurs.

Un programme multidimensionnel

Le gouvernement marocain a mis en œuvre un programme multidimensionnel visant à promouvoir une agriculture durable. Ce dispositif prévoit le développement à grande échelle de l’irrigation dans les zones sujettes à la sécheresse et cherche à rendre l’agriculture plus attractive pour les jeunes. La Banque mondiale, partenaire de longue date du Royaume, soutient ce virage par le biais de plusieurs initiatives. Ces programmes ont pour objectif d’étendre les chaînes de valeur et l’accès aux marchés, de promouvoir l’emploi en milieu rural, et d’encourager l’utilisation de technologies agricoles innovantes et d’une agriculture climato-intelligente.

Parmi ces initiatives, un nouveau programme d’envergure vise à promouvoir l’agriculture biologique et de conservation – incluant des techniques culturales sans labour – sur 1,4 million d’hectares. Ce projet ambitieux a pour finalité de mieux protéger les sols et les ressources en eau, d’étendre le recours aux assurances climatiques chez 120 000 agriculteurs et d’améliorer la nutrition, la qualité et la salubrité des aliments pour plus d’un million de consommateurs.

L’innovation au service de l’agriculture

Dans le cadre de cette transformation, le Fonds de partenariat Corée-Banque mondiale (KWFP) a lancé le programme Agritech4Morocco en 2022 ainsi que le concours AgriYoung Innovate en 2024. Ces initiatives visent à accompagner les start-up de l’agrotech dans la création de solutions numériques adaptées aux besoins des secteurs privé et public. Parmi les innovations financées, un outil basé sur l’intelligence artificielle a été développé pour estimer les rendements des cultures et anticiper des événements climatiques tels que les sécheresses. « Une culture n’a pas les mêmes besoins selon que la récolte sera de 100 ou 300 fruits. C’est en quantifiant ces besoins que nous contribuons aux efforts d’économie d’eau, d’engrais et de pesticides, » explique Tahar Amdani, entrepreneur agricole.

Face aux pressions exercées par le changement climatique et les conflits, la collaboration entre gouvernements, institutions internationales et acteurs privés apparaît essentielle pour sécuriser les approvisionnements alimentaires. Tandis que le système alimentaire mondial est mis à rude épreuve par l’imprévisibilité des récoltes, les efforts déployés par le Maroc illustrent une approche proactive et innovante, susceptible de servir de modèle pour d’autres pays confrontés à des défis similaires.

