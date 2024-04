La Banque mondiale a nommé Ousmane Dione au poste de Vice-président pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), avec effet immédiat. Dione dirigera les partenariats stratégiques de la Banque mondiale avec les clients et les parties prenantes de la région, supervisera un portefeuille opérationnel actif de 139 projets avec un financement de plus de 27 milliards de dollars, et guidera la livraison de connaissances de pointe, de conseils politiques et de services consultatifs dans la région.

Sous la direction de Dione, la Banque mondiale continuera à fournir un soutien crucial aux pays de la région MENA face à des défis complexes et multifacettes. Les priorités incluent la promotion de la transformation économique et de la création d’emplois dans le secteur privé, le développement du capital humain avec une protection sociale inclusive, des systèmes d’éducation et de santé, la résilience climatique soutenue par l’énergie verte, la sécurité de l’eau et de l’alimentation, et l’accès à des infrastructures essentielles incluant le développement numérique.

Dione est un défenseur de l’égalité des genres et de la jeunesse et s’engage à faire progresser le travail de la Banque dans les contextes les plus difficiles, affectés par la fragilité et les conflits. Ces priorités constituent un axe transversal dans tous les domaines du travail de la région.

Dans sa position la plus récente en tant que Directeur des pays pour l’Érythrée, l’Éthiopie, le Soudan du Sud et le Soudan, il a dirigé une expansion majeure de l’engagement de la Banque, supervisant un portefeuille de 17,5 milliards de dollars. Sous sa direction, l’Éthiopie est devenue le plus grand client IDA de la Banque avec un programme diversifié visant à avoir un impact transformateur pour la population, notamment en élargissant l’accès à l’eau, à l’électricité et aux services de santé. Au Soudan, il a joué un rôle crucial pour ouvrir la voie à la pleine réintégration du pays avec la Banque mondiale après près de trois décennies. Il a également été Directeur des pays pour le Vietnam à un moment clé du développement du pays, supervisant sa transition d’un client de l’IDA à un client de la BIRD.

Dione a rejoint la Banque mondiale en 2000 et a travaillé sur des problématiques de développement avec des pays couvrant différents groupes de revenus en Afrique, en Asie de l’Est, en Amérique Latine et en Asie du Sud. Il a établi un solide bilan de collaboration en partenariat avec les clients et les parties prenantes, en développant des solutions créatives à des défis complexes, et en plaçant les personnes au centre de son travail. De nationalité sénégalaise, Dione est titulaire d’un doctorat en Ingénierie des Ressources en Eau de l’Université de Lyon 3.

LNT avec CdP

Partagez cet article :