À l’approche de la moitié d’une décennie qualifiée de décisive pour le développement, l’économie mondiale semble se diriger vers un record bien sombre : d’ici fin 2024, elle connaîtra la plus faible croissance du PIB sur cinq ans depuis trois décennies. C’est que ce prévoit la Banque mondiale dans ses dernières Perspectives économiques mondiales.

Bien que l’économie mondiale soit en meilleure santé qu’il y a un an, éloignant le risque d’une récession mondiale grâce notamment à la robustesse de l’économie américaine, de nouvelles menaces à court terme émergent en raison des tensions géopolitiques croissantes. Les perspectives à moyen terme sont également sombres pour de nombreux pays en développement, affectés par le ralentissement de la croissance dans les grandes économies, le marasme du commerce mondial, et des conditions financières extrêmement restrictives. En 2024, l’augmentation des échanges mondiaux devrait être moitié moins importante qu’avant la pandémie. De plus, les coûts d’emprunt resteront élevés pour les économies en développement, en particulier celles à faible notation de crédit, avec des taux d’intérêt mondiaux atteignant des niveaux inédits depuis quarante ans.

La croissance mondiale devrait ralentir pour la troisième année consécutive, tombant de 2,6 % à 2,4 % en 2024, en deçà de la moyenne de la décennie précédente. Les économies en développement ne devraient croître que de 3,9 %, marquant un ralentissement significatif par rapport à la décennie passée. Les pays à faible revenu, après une année décevante, devraient connaître une croissance de 5,5 %, inférieure aux attentes. D’ici fin 2024, environ un quart des pays en développement et 40 % des pays à faible revenu auront un niveau de vie inférieur à celui d’avant la pandémie de 2019. Les économies avancées verront leur croissance diminuer à 1,2 % cette année.

Indermit Gill, économiste en chef et premier vice-président du Groupe de la Banque mondiale, avertit que sans un changement majeur, cette décennie sera marquée par des opportunités gaspillées. La faible croissance laissera de nombreux pays en développement, surtout les plus pauvres, confrontés à des dettes écrasantes et à une insécurité alimentaire généralisée. Cela pourrait freiner les progrès vers de nombreux objectifs mondiaux. Toutefois, il est encore possible de renverser la tendance. Le rapport recommande une trajectoire claire pour y parvenir et évoque la transformation possible si les gouvernements agissent maintenant pour stimuler l’investissement et renforcer leurs cadres de politique budgétaire.

Pour atteindre les objectifs clés du développement mondial d’ici 2030, y compris la lutte contre le changement climatique, les pays en développement devront augmenter considérablement leurs investissements, jusqu’à environ 2 400 milliards de dollars par an. Cependant, sans un ensemble solide de mesures, les chances d’une telle augmentation sont minces. Entre 2023 et 2024, la hausse de l’investissement par habitant dans les économies en développement devrait être de 3,7 % en moyenne, bien en deçà du taux des deux décennies précédentes.

Le rapport offre une analyse exhaustive des actions nécessaires pour stimuler un investissement durable, s’appuyant sur l’expérience de 35 économies avancées et 69 économies en développement sur les 70 dernières années. Il révèle que les pays en développement bénéficient souvent d’un dividende économique lorsqu’ils augmentent l’investissement par habitant d’au moins 4 % et le maintiennent pendant six ans ou plus. Cela accélère la convergence avec les niveaux de revenu des économies avancées, réduit la pauvreté plus rapidement et quadruple la croissance de la productivité. D’autres avantages incluent la baisse de l’inflation, l’amélioration de la situation budgétaire et extérieure, et un accès accru à internet.

Ayhan Kose, économiste en chef adjoint de la Banque mondiale et directeur de la cellule Perspectives, souligne que les périodes de fort investissement peuvent transformer les économies en développement et les aider à accélérer la transition énergétique et à atteindre une gamme d’objectifs de développement. Pour initier de tels cycles, les pays en développement doivent adopter des mesures pour améliorer les cadres budgétaires et monétaires, développer le commerce et les flux financiers internationaux, améliorer le climat d’investissement, et renforcer la qualité des institutions. Bien que difficile, de nombreux pays ont déjà réussi ces efforts. Renouveler ces efforts atténuera le ralentissement prévu de la croissance potentielle pour le reste de la décennie.

Les Perspectives économiques mondiales examinent également le cas des pays exportateurs de produits de base, qui représentent les deux tiers des pays en développement. Le rapport note que les politiques budgétaires de ces pays exacerbent souvent les cycles d’expansion et de ralentissement. Par exemple, une augmentation des prix des matières premières qui stimule la croissance d’un point de pourcentage entraîne une augmentation des dépenses gouvernementales et 0,2 point de croissance supplémentaire. En général, la politique budgétaire tend à surchauffer l’économie en période de prospérité et à aggraver le marasme en période difficile. Cette « procyclicité » est 30 % plus forte dans les pays exportateurs de produits de base que dans les autres économies en développement. De plus, la politique budgétaire y est souvent 40 % plus volatile.

Cette instabilité, résultant de la procyclicité et de la volatilité accrue de la politique budgétaire, pèse lourdement sur les perspectives de croissance des économies en développement exportatrices de matières premières. Réduire ce frein nécessite l’adoption d’un cadre budgétaire disciplinant les dépenses publiques, l’adoption de régimes de taux de change flexibles, et l’évitement de restrictions sur les mouvements de capitaux internationaux. Ces politiques pourraient permettre aux pays exportateurs de produits de base d’augmenter la croissance de leur PIB par habitant d’un point de pourcentage tous les quatre ou cinq ans. La création de fonds souverains et d’autres fonds d’urgence peut également être bénéfique.

