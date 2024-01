L’activité de bancassurance a enregistré une croissance de 13,2 % en 2022 avec un volume des primes d’assurances de 18,3 milliards de dirhams (MMDH), indique l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS).

« En 2022, l’activité de la bancassurance maintient sa bonne dynamique de croissance, en marquant une bonne performance de 13,2% », relève l’Autorité dans un document sur l’activité de la bancassurance en 2022.

Ainsi, le volume des primes d’assurances drainées par ce canal a atteint 18,3 MMDH, dépassant pour la première fois celui des courtiers d’assurances, précise l’ACAPS.

En termes de ligne d’activité, ce sont les assurances-vie et capitalisation qui dominent cette filière avec une production de 17,6 MMDH, soit 96,4% de la collecte en bancassurance, précise la même source, ajoutant que le reste est essentiellement réalisé en assistance.

Le secteur bancaire demeure le plus dynamique dans la distribution des produits d’assurances en captant 18,2 MMDH des primes et concentrant 99,6% de l’apport, au moment où les sociétés de financement et les associations de micro-crédit contribuent faiblement avec un montant de 73,2 de millions de dirhams (MDH), fait savoir l’ACAPS.

S’agissant des commissions servies en rémunération de l’activité de bancassurance, elles se sont établies à 478,4 MDH, en hausse de 8,1%, conclut l’ACAPS.

LNT avec MAP

