La 6ème édition des Impériales a démarré, lundi, sa première journée au Megarama de Casablanca, avec la projection du Showreel Morocco, où ont été projetées, les 113 campagnes publicitaires de l’année 2022, en lice aux prix « Les Étoiles ».

Fort de son succès grandissant, la course aux « Étoiles » a attiré pour cette 6ème édition quelque 254 souscriptions, correspondant à 113 campagnes publicitaires, représentants 75 marques.

Au total, 30 souscripteurs se sont associés aux trophées « Les Étoiles 2023 », dont 26 agences et 4 marques-annonceurs.

« Nous allons regarder le Showreel Morocco 2023, qui représente près de 254 souscriptions, soit 113 campagnes, compilées, pour une durée de plus de deux heures de visionnage, pour un public averti et professionnel », a déclaré le président de l’Association « Les Impériales », Anwar Sabri.

Le public, a-t-il souligné, aura la possibilité de voter pour la meilleure campagne en se connectant sur le site de l’événement, « www.lesimperiales.com », alors que les professionnels procèderont au vote à travers le scan d’un code QR.

Pour la deuxième année consécutive, le showreel Morocco reconduit le « Vote des Professionnels », invités à y participer pendant la projection. Ce vote fera l’objet d’un Prix « Les Étoiles » dans la catégorie « Spéciales », lors de la soirée de Gala.

En effet, afin de simplifier la tâche du jury et des votants, une nouvelle plateforme électronique a été développée et mise en place par l’Association Les Impériales, garantissant la rapidité et la sécurité des votes.

M. Sabri a de même fait savoir que la 6ème édition des Impériales, coïncide avec le 20ème anniversaire des Impériales, qui sera célébré au cours de la deuxième journée de cette édition.

Depuis 2019, le multiplexe de Casablanca (Megarama) s’associe à l’événement, à travers l’organisation d’une projection de toutes les campagnes ayant souscrit aux « Étoiles », le trophée le plus prestigieux du secteur de la communication qui vient récompenser les meilleures campagnes et actions publicitaires de l’année, dans 8 catégories et 49 sous-catégories distinctes.

Pour rappel, la 6ème édition des Impériales, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se poursuit jusqu’au 12 mai au Carré d’Or de Casablanca avec pour thématique inspirante « Breaking boundaries, a matter of mindset ».

L’association « Les Impériales » a été créée en 2018 dans le but de fédérer les efforts d’un large secteur regroupant plusieurs professions, notamment celles de la communication, des médias, du marketing et de la transformation digitale.

L’Association « Les Impériales » s’attache à créer et à stimuler des projets d’intérêt public et à jeter des ponts de communication entre les acteurs publics et les différentes composantes du secteur privé dans les domaines du marketing, de la communication, des technologies de l’information et d’autres professions.

LNT avec CDP

