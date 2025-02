La Maroc Premium Foundation annonce la tenue de la 6e édition de la Biennale Internationale d’Art Contemporain de Casablanca, qui se déroulera du 11 décembre 2025 au 10 janvier 2026, sous le thème « Fabriquer l’Impossible ».

Dirigée par la commissaire d’exposition internationale Marisa Caichiolo, cette édition interrogera le rôle de l’art face aux défis contemporains. Marisa Caichiolo, artiste et commissaire d’exposition internationale reconnue pour ses recherches sur l’intersection des arts visuels et des dynamiques sociales, a notamment travaillé dans des institutions internationales et soutient des programmes d’artistes en résidence.

L’appel à projets, ouvert du 10 février au 15 mars 2025, invite les artistes du monde entier à soumettre leurs œuvres en lien avec cette thématique. Les créations sélectionnées, tant marocaines qu’internationales, seront exposées dans divers lieux de Casablanca, offrant aux visiteurs une expérience immersive.

La biennale se positionne comme un lieu de dialogues interculturels, mettant en lumière la diversité des expressions artistiques contemporaines, expliquent les organisateurs. Créée en 2012 par Mostapha Romli et gérée par la Maroc Premium Foundation depuis 2014, la Biennale Internationale de Casablanca fait partie d’un projet plus large visant à promouvoir les échanges artistiques et l’innovation, à travers la résidence d’artistes Ifitry, le Centre d’Art Contemporain Essaouira, et le BIC Project Space Casablanca.

