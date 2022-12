L’Union des Associations de la Société Civile de l’Ourika, en partenariat avec la Région Marrakech-Safi et la Commune Territoriale de l’Ourika, organise du 29 au 31 décembre 2022 la quatrième édition du Festival de l’Ourika sous le thème « Tourisme et Patrimoine ».

« Considéré comme un pôle d’attraction touristique et culturel, il convient de veiller à faire connaître ce Patrimoine en tant que ressource culturelle et économique et de mettre en œuvre les moyens de le protéger et de le réutiliser en posant les normes qui contribuent à lui redonner sa vraie valeur », soulignent les organisateurs dans leur communiqué.

Au programme de cette 4ème édition : des expositions, des tables rondes, des projections, des ateliers, des visites touristiques et des soirées artistiques.

Partagez cet article :