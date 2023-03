L’industrie automobile sera mise à l’honneur lors d’un événement majeur qui se tiendra à l’Ecole Mohammadia d’Ingenieurs le 16 Mars 2023.

L’industrie automobile est en pleine transformation et la décarbonation est au cœur des enjeux actuels. Dans ce contexte, EMInnov, le club d’automobile de l’Ecole Mohammadia d’Ingenieurs , organise une journee sur le theme : « Le Maroc monte en gamme: l’industrie automobile vibre au rythme de la decarbonation ».

Eminnov est le premier club d’automobile marocain à avoir représenté le Maroc à la compétition internationale Eco shell Marathon qui réunit des étudiants du monde entier dans le but de concevoir un véhicule pouvant parcourir la plus grande distance avec un minimum de carburant. Notre équipe a pu battre le record arabophone africain en 2011 ainsi que le record africain catégorie gasoil en 2013. Ils ont également remporté le prix « Best team spirit » en 2012 et ont réalisé 3 prototypes de voitures écologiques, le plus récent a été mis en place en 2022. De plus, ils ont établi une simulation virtuelle de voiture autonome avec un modèle original et innovant en 2022.

Cet événement aura lieu le 16 Mars 2023 à l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs. Il sera l’occasion pour les participants de découvrir les dernières innovations en matière de technologies propres et durables de l’industrie automobile. Ils pourront également échanger sur les enjeux et les défis auxquels fait face l’industrie dans sa transition vers une mobilité plus responsable.

