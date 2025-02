La troisième édition du Festival du livre africain de Marrakech (FLAM) a pris fin dimanche soir au Centre culturel « Les Etoiles Jamaa El Fna », en présence de nombreux écrivains et intellectuels marocains et internationaux.

Organisé du 30 janvier au 02 février, cet événement a mis en avant le rayonnement culturel et artistique de l’Afrique à travers des discussions variées et des activités diversifiées. L’édition de cette année a accordé une place centrale aux voix des femmes africaines et à la manière dont elles se reflètent dans la littérature mondiale. Parmi les invitées phares figuraient l’écrivaine Ananda Devi et l’ancienne ministre de la Justice française, Christiane Taubira, qui ont partagé leur engagement social et politique ainsi que leur passion pour la littérature.

Le programme de cette édition comprenait des panels et tables rondes traitant de sujets variés tels que la mémoire et l’identité africaine, la transmission culturelle, la littérature féminine comme levier de transformation sociale et les enjeux du mouvement féministe africain. De nombreuses séances de dédicaces et signatures de nouvelles publications ont également été organisées. Le festival a proposé en outre une exposition de l’artiste haïtienne Marie-Denise Douyon, des cafés littéraires, des masterclass et des soirées culturelles, avec un accent particulier sur la jeunesse.

Selon Younès Ajarraï, délégué général du festival, cette troisième édition a été un succès à plusieurs niveaux, tant par la qualité des intervenants que par les thèmes abordés. Il a souligné que l’événement a su s’imposer sur les plans national, continental et international, attirant une participation diversifiée venant de différents pays et continents. Cette présence a renforcé la portée internationale du festival et favorisé des discussions enrichissantes autour de la littérature et de la culture africaines.

Le festival a aussi accordé une attention particulière à la jeunesse, en organisant des ateliers d’écriture, des formations et des rencontres littéraires dans les écoles et universités partenaires. L’objectif était d’impliquer activement les jeunes dans la dynamique culturelle du festival. La clôture de l’événement a été marquée par la remise du Prix littéraire des lycéens de Marrakech, destiné à encourager la lecture et l’écriture chez les jeunes, tout en mettant en valeur le rôle de la littérature dans le développement de leur conscience culturelle.

L’écrivaine et journaliste Myriam Jebbor, lauréate de ce prix pour son roman « Trahison », a exprimé sa joie et considère cette distinction comme un encouragement et une motivation à poursuivre son travail d’écriture. Elle a également salué les échanges enrichissants qu’elle a pu avoir avec ses jeunes lecteurs, qui se sont montrés curieux, ouverts et passionnés par la littérature.

Le FLAM, qui rassemble des écrivains, penseurs et intellectuels d’Afrique et de ses diasporas, a été fondé par Mahi Binebine, Fatimata Wane-Sagna, Hanane Essaydi et Younès Ajarraï. Porté par l’association « WE ART AFRICA//NS », il ambitionne de célébrer la richesse de la littérature et de la culture africaines, tout en contribuant à leur rayonnement à l’échelle internationale.

