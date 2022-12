La première édition du Techlnnov Day ‘Maroc-Israël’ avait été organisée en mai dernier par l’Ecole Centrale Casablanca. L’objectif principal était de mettre en avant l’innovation par les technologies. L’ECC avait été rejointe par le Technion et l’Ecole des Ponts Business School (https://youtu.be/jD6rDxd13EY).

Suite à l’engouement qu’a suscité l’événement, les TechInnov Days reviennent avec une deuxième édition autour des Data Sciences et de l’IA. Le premier jour sera axé sur le ‘Futur de l’IA » et le deuxième jour sur « ML & Perspectives’.

L’événement aura lieu les 26 et 27 janvier 2023 à l’EMINES (Ecole d’ingénieurs) de l’UM6P au Maroc (Ben Guerir), et sera co-organisé par l’EMINES de l’UM6P, l’Ecole Polytechnique (l’X, France) et l’Ecole Centrale Casablanca. Les deux journées suivront une structure similaire :

• Début de matinée : qu’en pensent les ‘académiques », obstacles et contributions.

• Fin de matinée : obstacles identifiées. si elles sont levées. quelles valeurs pour quelle durabilité ?

• Après une conférence plénière orientée application, l’après-midi sera dédiée aux startups qui pensent avoir trouvé un marché dans le domaine. Elles viendront parler de leur quotidien, de leur façon de travailler et quand cela est possiblen des perspectives qu’elles envisagent.

Chaque journée se terminera par une table ronde animée par le Prof. Eric Moulines. la première table ronde sera consacrée à l’industrie 4.0 et la seconde aux startups. Les inscriptions à l’événement sont ouvertes à ce lien : https://ai-africa.ecc-emines.ma/registration.html

LNT avec CdP

