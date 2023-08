La 2è édition du salon professionnel « Taghazout Surf Expo » aura lieu du 26 au 29 octobre prochain.

Quelque 60 exposants prendront part à cet événement qui réunira des équipementiers, des marques de surfwear et d’accessoires ainsi que des shapers, dessurf schools, des surf camps, des agences de voyage et des associations, indique un communiqué de l’association Taghazout Surf Expo.

Cette édition sera marquée par l’agrandissement de l’espace dédié à la Fédération royale marocaine de surf (FRMS), partenaire institutionnel de l’événement, ajoute la même source, notant qu’il s’agit d’un » village dans le village » qui proposera, entre autres, des master classes avec des champions de surf nationaux et internationaux.

Et d’ajouter que les visiteurs sont également invités à découvrir le » surf way of life » à travers divers espaces : un play ground pensé pour toute la famille, le chill area pour profiter de la vue captivante, le coin yoga face à l’océan, le souk de créateurs, ainsi que les deux scènes dédiées aux sunset live concerts.

Lors de cette 2è édition, le concept de surf & work sera au cœur des échanges entre professionnels, afin d’accroître l’attractivité du territoire, note le communiqué, précisant que suite aux discussions de l’édition 2022, le Centre Régional d’Investissement Souss Massa a affiné une offre régionale d’investissement qui sera présentée pendant Taghazout Surf expo.

Des speed meetings seront par ailleurs organisés pour créer des opportunités entre les structures marocaines d’accueil et les plateformes consacrées aux digital nomads.

Cette stratégie de développement s’appuie sur un important corpus de recherches menées conjointement par le Lab-réseau Ulysse (Belgique) et le Laboratoire de recherche sur les langues et la communication de l’Université Ibn Zohr (Larlanco, Maroc) pour analyser l’impact social, économique et environnemental du surf dans la région.

Spécificité de « Taghazout Surf expo », ce volet scientifique réunit cette année une vingtaine de chercheurs internationaux qui présenteront leurs travaux lors de tables rondes ouvertes au public, conclut la même source.

LNT avec Map

