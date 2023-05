Le Roi Mohammed VI a présidé, lundi au Palais Royal de Rabat, la cérémonie de présentation du modèle de la voiture du premier constructeur marocain, Neo Motors, et du prototype d’un véhicule à hydrogène développé par un Marocain de la société NamX, nommé HUV (Hydrogen Utility Vehicle), deux projets novateurs qui permettront de renforcer la promotion du Label « Made In Morocco » et de conforter la place du Royaume comme une plateforme compétitive de la production automobile.

La société Neo Motors a mis en place une unité industrielle à Ain Aouda (Région Rabat-Salé-Kénitra), pour la fabrication de véhicules automobiles destinés au marché local et à l’export, avec une capacité annuelle prévisionnelle de 27.000 unités et un taux d’intégration locale de 65%.

L’investissement total prévisionnel de ce projet s’élève à 156 millions de dirhams et permettra à terme la création de 580 emplois.

L’homologation définitive du premier véhicule a été délivrée par l’Agence nationale de la Sécurité routière en février 2023. L’entreprise a procédé au lancement de la présérie et envisage l’inauguration de l’unité industrielle au cours du mois de juin 2023 et le lancement de la commercialisation.

Ce projet, qui donne naissance à la première marque automobile marocaine grand public, est porté par des compétences nationales. Il s’appuie principalement sur l’écosystème d’équipementiers automobiles local développé par le Royaume.

Quant au prototype du véhicule à hydrogène de la société NamX, il a été conçu en collaboration avec le bureau de design et carrossier italien de référence Pininfarina. Le design intérieur du véhicule a été réalisé par des talents marocains.

En effet, le modèle HUV sera alimenté en hydrogène par un réservoir central que viendront compléter six capsules amovibles, permettant de garantir une autonomie importante et de faciliter la recharge hydrogène en quelques minutes.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad Mezzour.

LNT avec MAP

