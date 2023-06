La chanteuse anglo-gambienne Sona Jobarteh a envouté, jeudi soir, le public de Jazzablanca d’une sublime prestation musicale mêlant divers genres musicaux, à l’occasion de la 16ème édition du JazzaBlanca Festival.

Première femme joueuse professionnelle de kora, Sona Jobarteh a su captiver l’attention du public éclectique présent, grâce à son style musical unique qui puise dans l’héritage africain et européen de la musique, tout en développant des approches plus contemporaines, hip-hop, rock et jazz.

Sur la Scène 21 de JazzaBlanca Festival à Anfa Park, elle a proposé au public une immersion dans son univers musical en interprétant des chansons un florilège de ses titres à succès, tels que « Jarabi », « Mamamuso » ou encore « Duno ».

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Sona Jobarteh a fait part de sa joie de se produire dans un pays africain, se réjouissant de sa 1ère participation à JazzaBlanca.

Elle a ajouté que le public a découvert sa discographie inspirée de la musique ouest africaine, soulignant qu’elle apporte sa touche personnelle afin de représenter également la musique moderne.

Les nombreux fans de la chanteuse présents à la soirée, se sont dits ravit de la prestation exceptionnelle à laquelle ils ont assisté, saluant le talent inégalé de Sona Jobarteh et de son groupe de musicien qui ont réussi à créer une certaine complicité avec le public présent.

Née en 1983, Sona Jobarteh est la première femme virtuose professionnelle de la kora issue d’une des dynasties de griots d’Afrique de l’Ouest. Elle est réputée pour ses talents d’instrumentiste, sa voix distinctive, ses mélodies contagieuses et sa grâce sur scène.

L’expertise musicale de Sona Jobarteh est étayée par ses talents de compositrice. Pendant son adolescence, elle s’est spécialisée dans la composition classique occidentale à la Purcell School of Music au Royaume-Uni, et a étudié le violoncelle, le piano et le clavecin au Royal College of Music.

Lors de la même soirée, le britannique Kamaal Williams, génie musical qui repousse les limites du jazz contemporain, a su surprendre le public avec son dernier album « Wu Hen ».

Si Sona Jobarteh a lancé le début des festivités pour cette 16ème édition, le public aura rendez-vous jusqu’au 24 juin, avec Beth Hart, Mika, Nile Rodgers, CHIC, Aloe Blacc, ou encore Antibalas, Mehdi Nassouli, La Femme, Sarah McCoy et bien d’autres…

Entre jazz, fusions, musique mandingue, blues, pop et soul, entre autres, l’affiche de cette année regroupe des univers musicaux multiples, et réunit 18 groupes et artistes marocains, africains et internationaux.

LNT avec MAP

