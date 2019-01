PARTAGER Le Kluster CFCIM labellisé par la CCG

Le « Kluster CFCIM », programme d’appui aux startups lancé en 2017 par la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM), vient d’être labellisé par la Caisse Centrale de Garantie (CCG).

Le Kluster CFCIM pourra désormais offrir aux jeunes entrepreneurs la possibilité d’être financés en leur permettant d’accéder à des prêts d’honneur ou à des subventions, à travers les produits « Innov Start » et « Innov Idea » proposés par la CCG.

En plus du financement, le Kluster CFCIM continuera à assurer aux jeunes entrepreneurs ses services d’accompagnement en leur apportant du soutien à travers des formations ciblées et associées à leurs besoins, du mentoring, des mises en relation, etc.

« Depuis son lancement, le Kluster CFCIM s’est déployé au service des porteurs de projets au Maroc en mettant à leur disposition un réseau de plus de 4 000 entreprises adhérentes à la Chambre et en les aidant à maximiser toutes leurs chances de succès. Avec cette labellisation, nous abordons le défi de la montée en puissance de ces startups », affirme Jérôme MOUTHON, Président du Kluster CFCIM.

De son côté, Omar Benaicha, Vice-président du Kluster CFCIM, déclare être fier de cette labellisation qui vient couronner les efforts consentis par le Kluster pour développer une offre d’accompagnement des startups au Maroc. « Cette labellisation est une reconnaissance du sérieux et du professionnalisme des équipes du Kluster et elle marquera une étape importante dans l’essor de notre programme », ajoute-t-il.

