KLK lance son premier bureau commercial digital

En ces temps exceptionnels, KLK annonce le lancement de son premier bureau commercial digital.

Ce bureau digital est une solution à distance, basée sur la discussion instantanée en ligne par vidéo, audio et chat dans l’objectif de permettre aux prospects et aux clients, de maintenir les échanges et interagir avec les conseillers commerciaux sur les offres du promoteur à distance, affirme le groupe dans un communiqué.

Il est à noter que KLK avait mis en place la réalité virtuelle dans ses bureaux commerciaux, avant l’achèvement des appartements témoins et travaille depuis plusieurs années avec les visites virtuelles des appartements témoins, sur son site web pour ses clients à distance.

Une solution dématérialisée qui permet aux prospects de réaliser un premier contact de manière confortable et sécuritaire, explique le groupe.

Cette technique disponible sur PC, mobile et tablette, devrait, selon le groupe, faciliter la collaboration entre les experts immobiliers KLK et les prospects et renforcer leur relation sur le long terme.