Kia Maroc s’installe à Rabat

La marque coréenne développe son réseau au Maroc avec l’ouverture d’une nouvelle succursale à Rabat, une ville dont Kia était absente depuis quelques années. Ce nouveau flagship de Kia au Maroc, flambant neuf, est situé à l’entrée de la ville sur le boulevard Hassan II. Il s’étend sur une surface de 2000 m2 et propose tous les services de véhicule neufs, d’occasions, pièces de rechange et service après-vente.

Le nouveau flagship r’bati de Kia a nécessité six mois de travaux. Le montant d’investissement est important, dit-on auprès de la direction, notant que 25 emplois ont été créés.

Dans le showroom Kia de Rabat, l’entrée, placée au centre de la façade, débouche sur l’accueil et un large espace d’exposition de 400 m2 qui permet de présenter toute la gamme de véhicules neufs. La réception après-vente est intégrée au showroom. Un écran affiche le nom du client et l’heure de son rendez-vous. Il est ensuite tenu informé, en direct par SMS, de l’avancement des travaux sur son véhicule.

‘‘À noter que les clients ont la possibilité de prendre rendez-vous en ligne sur le site Kia.com/ma et qu’une application calculant les kilométrages des véhicules des clients permet à Kia de leur envoyer un SMS et un e-mail pour les informer de la prochaine date de révision. Ces dispositifs, déjà en place avant la crise sanitaire seront très utiles pour gérer le flux de clients se présentant l’après-vente au moment du déconfinement’’, déclare-t-on auprès de la société.

Sur un autre registre, Kia Maroc souligne que l’après-confinement se prépare et tout le personnel a été formé, les stocks de masques et gels hydroalcooliques constitués, et les procédures mises en place pour pouvoir rouvrir en conformité avec les exigences des autorités sanitaires. La marque prépare aussi la réouverture avec le lancement prochain du label Kia Occasions et l’ouverture d’un site de vente dédié aux véhicules d’occasion à Casablanca. Par ailleurs la marque annonce le maintien de son plan de développement du réseau.

La fin du déconfinement verra aussi l’ouverture d’une autre succursale attendue, celle de Tanger, qui répondra aux mêmes exigences de qualité que Rabat. D’autres points de vente sont en préparation et devraient ouvrir prochainement à Oujda, Salé et Kenitra. Soit un taux de couverture de 90% si tout va bien d’ici la fin de l’année 2020.

Enfin, Kia annonce le maintien de son plan produit avec les lancements programmés des Niro, Seltos et K5 au cours du second semestre. Elle annonce aussi que désormais tous ses véhicules seront assortis d’une assistance d’une durée équivalente à la garantie c’est-à-dire jusqu’à 7 ans en fonction du modèle. L’objectif de 2% de part de marché initialement prévu est maintenu, même si Kia Maroc reconnaît que pour cette année, le volume des ventes ne sera pas aussi important qu’escompté.

H.Z