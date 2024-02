KFC Maroc privilégie la qualité et la durabilité de ses produits tout en renforçant ses liens avec la communauté locale.

KFC Maroc reconnaît l’importance de travailler en étroite collaboration avec des partenaires locaux pour répondre aux normes de qualité les plus élevées et s’adapter aux préférences culinaires locales. Ainsi, KFC souhaite souligner son engagement envers la durabilité, la qualité et la traçabilité de ses produits, en l’occurrence le poulet, le pain, et les légumes.

Plus de 85% des fournisseurs de KFC Maroc sont locaux, ce qui soutient l’économie tout en répondant aux préférences culinaires locales. La chaîne déploie également une politique rigoureuse de traçabilité et de qualité, avec des certifications halal et des audits réguliers des fournisseurs pour assurer la sécurité alimentaire. En mettant en avant ses partenaires locaux et en garantissant la qualité, la traçabilité et la durabilité, KFC Maroc continue de proposer une expérience culinaire authentique tout en contribuant au développement durable de la communauté locale.

