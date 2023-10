KFC Maroc continue de renforcer sa présence nationale. La chaîne de restauration rapide spécialisée dans le poulet frit ouvre deux nouveaux restaurants, à Casablanca et Rabat, situés aux centres commerciaux Aeria Mall à Casablanca et Arribat Center. Cette expansion stratégique est une étape clé pour KFC Maroc, visant à atteindre plus de 30 restaurants d’ici la fin de 2023, tout en créant plus de 350 emplois directs supplémentaires cette année.

L’entreprise demeure déterminée à offrir une expérience de restauration exceptionnelle tout en contribuant à la croissance économique nationale, déclare-t-on auprès de KFC. Depuis 2001, KFC Maroc compte 29 restaurants et plus de 700 collaborateurs, se classant en deuxième position en termes de part de marché. La marque soutient le développement socio-économique du pays et entreprend un nouveau développement grâce à une nouvelle équipe managériale marocaine.

