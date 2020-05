PARTAGER Kevin Gormand, CEO de Mubawab : « La crise actuelle va imposer au marché de travailler différemment »

La plateforme Mubawab a rendu publique une étude qui décrypte les chiffres clés de la location longue durée pour les appartements au Maroc au premier trimestre 2020. Cette étude qui se veut être un « tensiomètre » des loyers 2020 a pour ambition d’aider les professionnels de l’immobilier à mieux adapter l’offre locative à la demande locale (voir encadré).

Cependant, le contexte sanitaire actuel pourrait avoir un impact sur les chiffres et données qui ressortent dans cette étude. Dans ce sens, nous avons interviewé Kevin Gormand, CEO et co-fondateur de Mubawab.

La Nouvelle Tribune : Votre étude décrypte la situation du marché immobilier à fin mars 2020, qu’en est-il d’aujourd’hui ? Pourrait-on prendre en considération ces données pour l’année 2020 même avec la crise actuelle ?

Kevin Gormand : La crise actuelle aura certainement un impact sur les données présentées dans le tensiomètre locatif. Nous répondons d’ailleurs à toutes ces questions dans notre édition spéciale du Guide Mubawab de l’immobilier, qui met en évidence les indicateurs principaux du secteur à savoir les variations de prix au m² au niveau national, au niveau des villes principales mais également sur certains grands quartiers et l’évolution de l’offre et de la demande.

Notre prochaine édition du Guide Mubawab de l’Immobilier annonce également le lancement de l’indice des prix Mubawab, retraçant l’évolution des prix dans le secteur immobilier au Maroc.

Quel impact aura le Covid-19 sur le marché de l’immobilier ? Est-ce qu’au niveau de Mubawab.ma vous avez enregistré un recul des visites et des transactions ?

Comme dans la plupart des secteurs, le Covid-19 a un impact de mise à l’arrêt pour l’immobilier. Au niveau national comme au niveau régional, l’offre et la demande subissent indéniablement une grande pression en ces temps de crise sanitaire.

L’offre, signifiant chez Mubawab la publication de nouvelles annonces, enregistre une baisse de -72% par rapport au début de l’année, et une baisse de -63% entre mars et avril 2020.

La demande, étant chez Mubawab le nombre de contacts enregistrés sur la plateforme, quant à elle, vit une baisse de -48% depuis le début de l’année, et de -33% entre mars et avril 2020.

Tout le secteur est suspendu à la reprise de l’activité et à la levée du confinement. On doit s’attendre à une baisse des ventes globales sur l’année, ainsi qu’à un retard de livraison sur les projets immobiliers. Ces deux conséquences sont directement dues au Covid-19.

Au niveau de Mubawab, nous continuons notre mission d’accompagnement de nos partenaires agences immobilières et promoteurs. On constate également un intérêt des internautes pour les projets immobiliers, même si les premières semaines de crise ont vu le trafic sur notre portail baisser, puisque le sujet qui préoccupait les citoyens était le coronavirus. Mais les choses reviennent en place au fil des jours et nous enregistrons ces derniers jours nos meilleurs résultats de trafic organique (trafic provenant des recherches directes d’utilisateurs intéressés par l’immobilier).

Les personnes en recherche d’un bien prennent le temps de se renseigner sur les disponibilités qui pourraient les intéresser, et les professionnels les mieux préparés vont pouvoir les renseigner convenablement et créer un lien de confiance plus que jamais essentiel aujourd’hui, pour les transactions immobilières qui ne sont pas perdues mais reportées, et les visites reprendront leur cours normal les semaines qui suivent le déconfinement.

Quel comportement devrait adopter le vendeur/locataire après cette crise ?

Que ce soit pour la location ou la vente, la règle est toujours la même : adapter son offre à la demande.

Le besoin en logement des Marocains existera toujours après la crise, c’est une certitude. Néanmoins, ils vont rechercher plus que jamais une offre diversifiée et adaptée à leurs attentes en termes de budget, qui risque d’être impacté par les effets de la crise.

Les consommateurs ont fait évoluer leur comportement pendant cette crise et font appel plus naturellement au digital pour promouvoir leurs offres.

Avec un contenu de plus en plus enrichi, Mubawab encourage les vendeurs et les locataires à publier leurs biens sur Mubawab pour leur permettre de faciliter l’accès à des milliers de potentiels clients.

Quelle est la stratégie de Mubawab post Covid-19 ?

La crise actuelle va imposer au marché de travailler différemment pour pouvoir renseigner au maximum les personnes intéressées à distance, sans se rencontrer. Tous les outils d’aide à la vente (brochure, plan, contrats, photos, vidéos, visites virtuelles etc.) devront être digitalisés et facilement transmissibles par email ou WhatsApp.

Par chance, au Maroc, ces solutions existent et sont éprouvées. Mubawab va donc continuer à accompagner les professionnels de l’immobilier dans leur digitalisation et mettre tout son savoir-faire aux services des clients partenaires ayant l’obligation d’accélérer leur digitalisation.

Enfin, nous continuerons à servir notre mission première qui est de mettre en relation des personnes souhaitant acheter, vendre ou louer un bien immobilier.

Propos recueillis par Asmaa Loudni

Principales conclusions du « tensiomètre des loyers 2020 » de Mubawab

Il ressort de l’étude que le premier indicateur qui influe sur les prix de la location d’appartements au Maroc est si le bien est ou non meublé. Ainsi, selon le tensiomètre, un appartement vide se loue, en moyenne, 9 000 Dhs par mois. De son côté, un appartement meublé dans lequel le locataire peut s’installer immédiatement sans devoir acheter des équipements coûte plus cher (11 100 Dhs/mois en 2020 contre 9 300 Dhs/mois en 2019).

Les prix varient également selon l’état du bien. Selon l’étude, pour un appartement neuf, il faut compter en moyenne un loyer de 10 400 Dhs/mois en 2020, contre 9 600 Dhs/mois en 2019, et un loyer moyen de 9 700 Dhs/mois en 2020, contre 9 100 Dhs/mois en 2019, pour un appartement ancien.

Les observations qui remontent dans ce tensiomètre correspondent à des logements destinés exclusivement à l’habitation et à la location, annoncés sur le portail entre janvier 2020 et mars 2020.