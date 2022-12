Le Groupe Attijariwafa bank a placé le financement et l’accompagnement des TPME au cœur de sa stratégie, aussi bien au Maroc que dans les autres pays d’Afrique où il est présent. Dans ce cadre, le groupe a initié des partenariats avec des acteurs économiques de premier plan, comme celui signé en 2014 avec BpiFrance, la banque publique d’investissement. M. Karim Idrissi Kaitouni, Directeur Exécutif en charge du Marché des Entreprises à Attijariwafa bank, détaille dans cet entretien les objectifs et résultats de ce rapprochement.

Entretien réalisé par Afifa Dassouli

La Nouvelle Tribune : Dans le cadre de notre spécial sur le financement de la TPME, pouvez-vous retracer pour nos lecteurs les contours du partenariat qu’Attijatiwafa bank a noué avec Bpifrance, pour mieux servir les PME ? Depuis quand existe-t-il ?

Karim Idrissi Kaitouni : En tant que groupe bancaire et financier panafricain fortement impliqué dans l’accompagnement des opérateurs économiques et le soutien de leurs projets de développement, Attijariwafa bank est en perpétuelle recherche de partenaires fiables et solides. Le but de cette démarche est de créer des synergies et des collaborations à même d’apporter de la valeur aux entreprises sur les plans financier et non-financier et ce, aussi bien sur leurs marchés domestiques qu’à l’international.

C’est à ce titre qu’Attijariwafa bank et Bpifrance se sont rapprochés en juin 2014 pour conclure un partenariat visant à soutenir les investissements marocains en France ainsi que les investissements français au Maroc. Cet objectif repose sur la facilitation des financements bilatéraux, le soutien de l’export, la création d’opportunités d’affaires et la mise en relation entre entreprises marocaines, africaines et françaises en vue de favoriser les échanges et la croissance, notamment à travers des évènements spécifiques et la communauté digitale Attijari Business Link.

Attijariwafa bank accorde beaucoup d’intérêts aux PME par son offre de services de conseil et d’accompagnement, à quels niveaux intervient Bpifrance ? Et surtout comment concrétise-t-elle ses interventions ?

Effectivement, comme vous le précisez, Attijariwafa bank fait de l’accompagnement des entreprises un axe majeur de sa stratégie vis-à-vis de ces acteurs au Maroc et en Afrique. Avec le partenariat Bpifrance, notre banque a souhaité renforcer son dispositif de services non-financiers en faveur du développement des TPME. L’opérationnalisation de ce volet avec notre partenaire a démarré en 2016 par le lancement de la communauté Attijari Business Link, un espace digital générateur de synergies dédié aux dirigeants des entreprises et porteurs de projets et qui compte actuellement plus de 1 700 membres. La plateforme a pour principal rôle la formation et l’information des entrepreneurs, leur connexion avec des investisseurs et des structures d’accompagnement et la mise à disposition d’une large offre de services qualitatifs différenciés dont des réseaux d’accompagnement entrepreneurial, des pôles de compétitivité, des incubateurs et accélérateurs, des Clusters ou encore des experts….

Un autre axe d’opérationnalisation de collaboration dans le domaine non-financier est la formation, l’information et la sensibilisation. A ce titre, les clients d’Attijariwafa bank peuvent avoir accès gratuitement à la bibliothèque de Bpifrance Université qui propose plus de 400 modules de formation et webinaires en ligne, touchant tous les domaines dont pourrait avoir besoin un entrepreneur tels que le marketing, le juridique, le commercial, les finances, l’international…

D’autres initiatives complètent également l’éventail des services d’accompagnement telles que les Forum d’affaires. Le dernier en date est le Forum « Inspire & Connect Méditerranée » qui a eu lieu le 4 juillet 2022 à Casablanca pour mettre en perspective le rôle important du partenariat économique euro-africain dans la dynamisation de l’entrepreneuriat au niveau des deux rives de la méditerranée en faveur des jeunes, des auto-entrepreneurs et des TPME afin d’accompagner la nouvelle génération d’entrepreneurs.

Dans le domaine du financement des PME, en quoi Bpifrance vous est-elle utile ?

Au niveau du financement, notre partenariat nous permet d’accompagner ensemble les entreprises françaises à se développer, soit directement ou à travers leurs filiales dans de nouveaux marchés, à travers notamment la mise en place de cofinancements ou de crédits export, que ce soit au Maroc ou dans les autres pays africains où le Groupe Attijariwafa bank est présent.

Concrètement, sachant que Bpifrance est une banque d’investissement et que les PME marocaines n’investissent pas facilement, avez-vous pu partager des outils d’incitations particuliers pour les accompagner à le faire ?

Notre partenariat avec Bpifrance joue un rôle important dans l’encouragement de l’investissement économique euro-africain et des initiatives entrepreneuriales des entreprises de cette zone. Différentes actions sont déployées par le Groupe en tant qu’acteur panafricain pour promouvoir la coopération Nord-Sud.

En effet, grâce à son fort ancrage régional, le groupe Attijariwafa bank joue un rôle clé en termes de contribution à la dynamisation des investissements, la création de flux et d’opportunités d’affaires et au renforcement des échanges euroafricains, particulièrement à travers le Club Afrique Développement. En une décennie, plus de 15.000 entreprises de 40 pays d’Afrique et des pays partenaires ont bénéficié de la démarche «Afrique Développement» et plus de 25.000 rendez-vous d’affaires structurés ont pu être réalisés avec l’appui des différentes filiales du Groupe. C’est ainsi que beaucoup de projets sont nés dans plusieurs secteurs et sous plusieurs formes (investissements, joint-ventures…) et qu’Attijariwafa bank a accompagné.

Attijariwafa bank entretient-elle d’autres partenariats du genre ? Lesquels et pour quels besoins ?

Dans l’optique d’encourager et d’accompagner les initiatives entrepreneuriales, Attijariwafa bank scelle constamment des conventions de partenariat avec les structures d’accompagnement des entreprises, notamment les Chambres marocaines de Commerce, d’Industrie et de Services présentes dans différentes régions du Maroc, les CRI, les Ministères de tutelle, les fédérations et associations professionnelles, les incubateurs d’entreprises, les agences de développement…

Notre alliance avec les associations des secteurs Automobile (AMICA) et Textile (AMITH), pour n’en citer que celles-ci, consiste à accompagner les opérateurs à travers un ensemble d’offres et d’initiatives financières et non-financières de la banque et ses filiales en termes de formation, mises en relation et accompagnement à l’export…

Par ailleurs, Attijariwafa bank en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, Maroc PME, Tamwilcom, les CRI, ou encore l’Agence du Développement du Digital… multiplie les initiatives communes pour marquer son soutien aux entrepreneurs et aux porteurs de projets afin de concrétiser leurs ambitions et atteindre des paliers supérieurs de croissance. Enfin, le dispositif d’accompagnement non-financier des entreprises est accessible gratuitement aux clients et non-clients via plusieurs canaux : un canal physique via les Centres Entreprises et un canal digital via le portail attijatientreprises.com.

Partagez cet article :