Kardham organise un atelier conférence sur les projets d'aménagement

Kardham, expert dans le conseil, l’ingénierie, l’architecture et l’aménagement d’espace, a organisé un atelier conférence, jeudi 21 mars 2019, sur le thème : « Faire d’un projet d’aménagement un temps fort dans l’entreprise », annonce un communiqué de l’entreprise.

Beaucoup d’entreprises considèrent l’aménagement professionnel comme étant l’une des variables ayant le plus d’impact sur la productivité. Des locaux professionnels aménagés de manière à ce que l’élément humain soit mis en valeur favorisent l’épanouissement des collaborateurs, et agissent directement sur l’image de l’entreprise et des valeurs qu’elle porte. C’est la raison pour laquelle cette étape est perçue comme un temps fort dans l’entreprise, et retenue comme thématique centrale de la première édition de l’atelier conférence Kardham.

Animé par Frédéric Miquel, Directeur Général du groupe Kardham, l’atelier conférence s’est intéressé à l’impact des dernières tendances en matière d’aménagement et des nouveaux modes de travail sur la méthodologie et les processus traditionnels du projet.

Le postulat de Kardham est d’intégrer de multiples dimensions : architecturales, techniques, règlementaires, ergonomiques, mais avant tout humaines, pour que le projet soit un succès.

Selon Frédéric Miquel : « Si les retours d’expérience montrent que les difficultés sont rarement liées à la technique parce qu’il existe toujours un moyen d’y répondre, elles sont en revanche principalement issues de l’humain. Les nouvelles méthodes d’accompagnement que nous mettons en place, inspirées du Design Thinking, c’est-à-dire de l’association de l’utilisateur en amont et dans le processus de co-création, permettent de gagner l’adhésion du plus grand nombre ».

Pour sa part, Jean-Marc Jestin, Directeur Général Adjoint de Kardham Maroc, confie : « Nous avons été très heureux d’organiser cet évènement à Casablanca. L’innovation des méthodes et les solutions en matière d’aménagement d’espace sont au cœur des expertises que nous développons au Maroc. Ce temps fort nous a permis d’échanger et de débattre sur ces sujets, clés de voûte des projets que nous menons ».

LNT avec CdP