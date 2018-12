PARTAGER Justice pénale des mineurs au Maroc, éduquer et non punir

Alors que de par le monde, les pays ont une approche relativement semblable dans le traitement de la criminalité chez les adultes, la gestion de la délinquance juvénile et son traitement varient fortement.

Dans le cadre de ses activités de défense des droits de l’homme, l’association Relais Prison-Société a organisé, lundi 3 décembre, à l’Institut Supérieur de Magistrature à Rabat, un séminaire sous le thème « La justice pénale des mineurs au Maroc: contribution au changement pour une institution indépendante s’occupant de mineurs en conflit avec la loi ».

De nombreuses études sur la délinquance juvénile ont montré l’échec des peines de privatisation de liberté et que l’emprisonnement des délinquants ne les empêche pas de commettre un nouveau crime. Par conséquent, selon l’association Relais Prison-Société, il est nécessaire d’adopter une approche éducative, mettre en place des politiques sociales avant la poursuite pénale, et adopter une méthodologie bienveillante de dimensions éducatives et psychologiques pour accompagner les mineurs.

Lors de son intervention, Ayoub Abou Jaafar, représentant de la Direction des affaires pénales et des grâces, au Ministère de la justice, a partagé les réalisations du ministère dans ce domaine ainsi que sa feuille de route pour l’accompagnement des mineurs.

Il est question dans cette feuille de route de faciliter l’accès à la justice et à la protection juridique des mineurs en leur offrant un accompagnement adapté à leur situation. Il est également question d’offrir à ces mineurs un espace dédié dans les tribunaux qui prend en considération leur état psychique, etc.

Selon M. Abou Jaafar, le but primordial de la législation est d’éduquer et non punir.

Ce dernier a clôturé son intervention en précisant que les efforts fournis par le ministère de la justice, dans le cadre de la promotion de la protection pénale de l’enfant et sa prise en charge se confrontent à de nombreux problèmes et qu’il était important de redoubler d’effort pour diffuser la culture des droits de l’enfant et en faire un véritable défi.

De son côté, Yves Darnaud, délégué général de l’Espace de recherche et de prospective en protection de l’enfance et justice des mineurs (ERP) et membre du conseil scientifique de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), a parlé de l’expérience européenne et française dans ce domaine.

Pour ce qui est de la mise en œuvre d’une justice spécifique pour les mineurs, M. Darnaud a énuméré quatre facteurs déterminants dans l’amélioration de la justice des mineurs.

Tout d’abord, l’administration spécialisée, ensuite un réseau d’associations qui fait le lien entre les institutions publiques et la société civile. Le troisième élément est l’ensemble du dispositif, avec plusieurs possibilités qui permettra au juge et à tous ceux qui interviennent dans le processus judicaire de faire du cas par cas avec chaque enfant. Le dernier élément consiste à trouver le moyen de relier la formation professionnelle, la recherche et la prospective dans les milieux de pratiques.

Selon Yves Darnaud, les jeunes enfants sont aujourd’hui de plus en plus stigmatisés partout dans le monde aussi bien sur le plan politique, que dans l’opinion publique et l’imaginaire collectif.

Il estime que la réponse pénale doit être graduée et adaptée à la maturité des mineurs. « Le juge doit apprécier au cas par cas la personnalité des mineurs et notamment s’ils sont capables de discernement… En France, il n’y a pas d’âge minium de responsabilité pénale, par contre dans la graduation des peines on tient compte de la tranche d’âge (-de 13 ans ou +16 ans) », a-t-il précisé.

Concernant la formation professionnelle, la recherche et la prospective dans les milieux de pratiques, Yves Darnaud a expliqué que l’objectif à travers cette démarche est de faire davantage interagir sur le terrain les savoirs professionnels et les savoirs académiques et faire évoluer les politiques publiques avec des commissions d’experts, de chercheurs, etc.

A.Loudni