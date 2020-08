PARTAGER Justice : 307 audiences à distance entre le 10 et le 13 août

Un total de 307 audiences a été tenu à distance dans les différents tribunaux du Royaume du 10 au 13 août, au cours desquelles 5.956 affaires ont été mises au rôle, a indiqué mardi le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ).

Un total de 6.878 détenus ont bénéficié des procès à distance qui se sont déroulés dans le respect total des garanties nécessaires et des mesures sanitaires adoptées pour la lutte contre le risque de propagation de la Covid-19, a précisé le CSPJ dans un communiqué.

Le conseil veille à suivre et à mettre en œuvre les procès à distance en tant que choix stratégique à l’heure de l’urgence sanitaire, en veillant à établir un équilibre entre le droit des détenus à un procès équitable conformément à toutes les garanties juridiques requises et le devoir des tribunaux de continuer à s’acquitter de leurs obligations et fonctions constitutionnelles et en matière de droits de l’Homme, tout en assurant les mesures de santé pour tous.

Il s’est en outre félicité des efforts consentis par les différents partenaires, notamment les autorités, les institutions et les professionnels de la justice en vue de mener à bien ce chantier, appelant à cet égard à la nécessité de faire preuve d’engagement résolu, de vigilance et de mobilisation au sein des tribunaux, afin de faire face à la pandémie du Coronavirus et de préserver la santé et la sécurité de tout le monde.

LNT avec Cdp