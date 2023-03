Jumia Maroc lance une initiative visant à sensibiliser les consommateurs aux avantages du commerce électronique, en commençant par la ville de Sefrou. Pour aider les personnes ayant des difficultés à utiliser les plateformes numériques et le e-commerce, Jumia Maroc a ouvert un point de relais physique à Sefrou, avec des agents « J-Force » qui commandent pour des clients.

Ces derniers peuvent récupérer leurs commandes en personne et bénéficier de frais de livraison préférentiels. Jumia Maroc organise également une session de formation pour 1200 personnes de la ville de Sefrou pour initier les participants aux bases de l’e-commerce.

L’objectif de cette initiative est de renforcer l’inclusion financière en offrant aux consommateurs des options de paiement en ligne et de promouvoir l’innovation et la croissance économique dans tout le pays, explique Jumia. Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large de développement de l’e-commerce au Maroc, soutenue par l’amélioration de la connectivité Internet et l’augmentation de l’utilisation des smartphones dans le pays, souligne la même source.

A travers cette opération, Jumia Maroc espère encourager encore plus de personnes à se lancer dans l’e-commerce et à profiter des avantages qu’il peut offrir

Partagez cet article :