Jumia Maroc a récemment eu l’occasion de recevoir, pendant une semaine, une équipe d’étudiants de la Harvard Business School dans le cadre du programme FIELD Immersion. Jumia Maroc était l’un des 171 partenaires du projet d’immersion FIELD, répartis dans 15 villes et 15 États. Ensemble, ces partenaires ont accueilli plus de 1 000 étudiants de cette prestigieuse institution.

Le cours d’immersion FIELD a pour objectif de renforcer et de développer les compétences des étudiants en matière de gestion et d’opérations commerciales, en les confrontant à divers contextes professionnels. Les cadres de Jumia Maroc ont travaillé à distance avec l’équipe d’étudiants dans les mois précédant leur venue. Durant leur séjour, les étudiants ont présenté leurs idées à la direction de l’entreprise, mené des recherches sur le terrain auprès des consommateurs de Casablanca et soumis leurs recommandations finales à la direction.

Badr Bouslikhane, Directeur général de Jumia Maroc, s’est exprimé sur cette collaboration : « Notre participation en tant que partenaire au projet FIELD Immersion de la Harvard Business School a offert aux étudiants une expérience précieuse dans un contexte professionnel concret tout en nous apportant des perspectives novatrices et un regard neuf sur le marché ».

Younes Moumane, Head of VXP et encadrant de stage chez Jumia a également souligné : « L’accueil de ces étudiants talentueux a été une expérience enrichissante, aussi bien pour eux que pour nos équipes. Leur engagement et leur créativité ont pu contribuer à identifier de nouvelles opportunités de croissance ».

L’objectif de cette expérience immersive est de permettre aux étudiants d’apprendre par la pratique en relevant le défi de lancer un nouveau produit, service ou expérience client pour leur entreprise partenaire. Ils doivent également développer leur intelligence contextuelle et leurs compétences en matière d’efficacité d’équipe, tout en apportant de la valeur ajoutée dans un contexte qui leur est peu familier.

Harvard reconnaît que cette expérience d’apprentissage majeure ne serait pas possible sans la contribution des partenaires du projet. Carrie Elkins, professeure d’administration des affaires et présidente de la faculté pour l’immersion FIELD, a déclaré : « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Jumia Maroc et tous les partenaires du projet d’immersion FIELD pour leur dévouement envers nos étudiants. Les étudiants bénéficient énormément de cette expérience et nous espérons que les organisations partenaires en tirent également des avantages ».

LNT avec CdP

