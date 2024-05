Jumia célèbre ses 12 années de succès dans le commerce électronique au Maroc et en Afrique. Pour marquer cette occasion spéciale, Jumia Maroc organise une série d’événements du 27 mai au 9 juin, honorant ses employés, clients, vendeurs et partenaires.

Cette célébration est marquée par une campagne de vente exclusive offrant des réductions et des ventes flash quotidiennes sur des produits de différentes marques telles qu’Adidas, L’Oréal, Nivea, Taurus, et bien d’autres. Les clients de Jumia bénéficieront également de la livraison gratuite sur une sélection d’articles tout au long de cette période anniversaire.

Badr Bouslikhane, PDG de Jumia Maroc, a exprimé sa joie à l’occasion de cet anniversaire, soulignant le dévouement de l’équipe de Jumia et l’expansion continue de la plateforme. « Cette année, nous avons accueilli de nombreuses nouvelles marques sur notre plateforme, garantissant les meilleurs prix et un contrôle de qualité amélioré pour nos clients. Nous restons engagés à connecter des millions de consommateurs et des milliers de vendeurs, rendant le commerce électronique plus accessible et fiable sur le marché local», a-t-il déclaré.

Jumia Maroc s’appuie sur une infrastructure solide qui comprend sa Marketplace, Jumia Logistics et JumiaPay. Grâce à cette infrastructure, Jumia Logistics assure la livraison de millions de colis en collaboration avec un réseau de partenaires locaux. Parallèlement, JumiaPay facilite les transactions en ligne, améliorant ainsi l’expérience d’achat pour des millions de consommateurs et des milliers de vendeurs.

Depuis sa création, Jumia a connu une croissance remarquable, avec 8 millions de consommateurs actifs à travers l’Afrique. La plateforme propose aujourd’hui plus de 680 000 produits et a traité des millions de commandes en 2024.

