Jumia Food célèbre 8 ans de leadership dans la livraison de repas à domicile

Pionnier et leader dans la livraison de repas à domicile au Maroc, Jumia Food célèbre cette année son huitième anniversaire avec la concrétisation d’une stratégie qui positionne l’entreprise comme une plate-forme de livraison sur demande , un mouvement entamé pendant le confinement.

Avec aujourd’hui une présence dans plus de 18 villes, Jumia Food a joué en plein coeur de la pandémie un rôle clé dans le maintien ou l’augmentation de l’activité de nombreuses enseignes. Qu’il s’agisse de partenaires historiques, comme les grandes marques McDonald’s, Burger King, Quick et KFC, ou des restaurants, boulangeries et pâtisseries d’envergure plus locale. Jumia Food leur a notamment permis d’accéder à une base de près d’un million de clients, avec l’appui de nombreux canaux marketing en ligne et une expertise digitale reconnue.

À l’écoute des modes de consommation des Marocains, Jumia Food s’est aussi adapté pendant le confinement à la transformation des habitudes de ses consommateurs En tête des demandes jusqu’alors, le fast-food a été remplacé par les produits de première nécessité, mais aussi les fleurs et d’autres offres qui ont contribué à rendre la vie quotidienne plus facile.

Larbi Alaoui Belrhiti, Directeur Général de Jumia au Maroc, a déclaré : « Les huits ans de Jumia Food coïncident avec une période nouvelle pour tous les Marocains. Une période d’incertitude où le besoin d’être rassuré, de se sentir en sécurité et de continuer à avoir accès à des produits que l’on aime n’a jamais été aussi grand. Toutes les mesures ont ainsi été prises par Jumia pour assurer à nos concitoyens une activité aussi normale que possible, en prenant soin de protéger chacun : collaborateur, consommateur, et partenaire. »

La crise de la COVID-19 a été pour Jumia Food un moment clé pour tenir son rôle d’entreprise responsable. Dès l’annonce du confinement en mars, des mesures sanitaires strictes ont été prises. Les équipes ont été équipées de masques, de gants et de gels hydroalcooliques. Quant aux mesures de distanciation physique, elles ont été appliquées dans tous les espaces de la société et à tous les niveaux de son activité, jusqu’aux livreurs, et cela conformément aux recommandations des autorités marocaines et de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Jumia Food a aussi lancé dès avril un partenariat avec le groupe Label’Vie pour proposer un service de livraison à domicile qui aide à faire face à la situation inédite déclenchée par l’épidémie. Jumia Food a par ailleurs assisté Mcdonald’s dans la livraison de repas gratuits tous les jours dans près de 20 villes. Là encore en appliquant les mesures de sécurité et en aidant les Marocains à faire leurs achats sans risque.

Entreprise responsable, mais aussi sociale, Jumia Food emploie à l’heure actuelle plus de 800 livreurs, avec une activité quotidienne auprès d’un demi-millier de restaurants et partenaires dans le royaume. Plus de 85% des commandes se font via l’application, les 15% restants sont passées sur le siteweb food.jumia.ma. Par l’intermédiaire de JumiaPay, sa solution de paiement sécurisé qui évite l’utilisation d’espèces et diminue l’interaction physique, Jumia Food est un soutien actif à la lutte contre la pandémie et au développement du paiement dématérialisé.

LNT avec Cdp