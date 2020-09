Jumia et le ministère de l’Artisanat s’associent pour soutenir les artisans marocains

par AL |







Jumia vient de signer une convention avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie Sociale. Ce partenariat a pour objectif de soutenir les artisans du royaume à travers la commercialisation et la vente en ligne de produits d’artisanat. Cette convention est une opportunité stratégique pour promouvoir le secteur (artisans, coopératives, entreprises) dans le secteur digital et dans un contexte exceptionnel du COVID-19, explique-t-on auprès de Jumia.

Concrétisé à travers la Maison de l’Artisan, ce premier partenariat avec Jumia consiste en la mise en place d’une plate-forme qui permettra aux artisans aussi bien ruraux que urbains d’avoir accès à des millions de consommateurs en ligne. Leurs produits seront ainsi accessibles via l’application et le site internet de Jumia Maroc qui mettra également à disposition sa plateforme logistique et son réseau de distribution sur tout le territoire national, ainsi que sa plateforme de paiement. La solution profitera aux artisans de seize villes du royaume dans lesquelles Jumia détient des agences physiques.

« Nous travaillons déjà avec plus de 10 000 vendeurs au Maroc et nous sommes heureux aujourd’hui de soutenir ce secteur essentiel qui permet de protéger et faire rayonner notre patrimoine culturel unique et de faire aussi vivre des milliers de personnes. Nous sommes convaincus qu’avec notre expertise et nos plateformes digitales et distribution, les artisans bénéficieront d’une croissance de leurs activités », déclare Larbi Alaoui Belrhiti, directeur général de Jumia au Maroc.

A travers sa plateforme, Jumia permettra une mise en contact direct avec des acheteurs potentiels sur tout le Royaume et assurera également une formation pour les artisans afin de les aider à mettre en place leurs boutiques en lignes.

Jumia s’engage par ailleurs à réduire le taux de ses commissions de vente pour tous les produits artisanaux.

