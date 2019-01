PARTAGER Julia de Funès, Nicolas Bouzou et « La Comédie (in)humaine » à CVA Maroc le 16 janvier

Connaissance et Vie d’Aujourd’hui, CVA Maroc, association culturelle, programme dans son cycle de conférences 2018-2019, le mercredi 16 janvier, une conférence qui sera animée par l’économiste de renom M. Nicolas Bouzou et Mme, Julia de Funès, philosophe et spécialiste en Ressources Humaines.

Tous deux sont les co-auteurs d’un livre très intéressant, au titre attractif : «Entreprises : La Comédie (in)humaine».

Dans une conférence ouverte au public, ils exposeront leurs propositions pour un management du 21ème siècle au service de l’innovation , de la performance et du progrès, dans la grande salle de la Fondation du Roi Abdul Aziz Al Saoud à 18 H 30.

Parution : La Comédie (in)humaine, de Balzac à Julia de Funès et Nicolas Bouzou.

Si La Comédie Humaine a réuni l’essentiel de l’œuvre magistrale d’Honoré de Balzac, écrite entre 1829 et 1850, et comporte plus de quatre-vingt-dix ouvrages (romans, nouvelles, contes et essais), les deux auteurs d’un livre paru en septembre 2018, «La Comédie (in) humaine» n’ont certainement pas les mêmes prétentions littéraires.

Mais, Julia de Funès et Nicolas Bouzou ont de commun avec Balzac, la préoccupation du bonheur et l’analyse des rapports sociaux au sein d’un microcosme bien déterminé, celui de l’entreprise !

Et c’est à travers le prisme comportemental du management qu’ils analysent avec finesse et pertinence la situation des salariés sur leurs lieux de travail, où règne le «fais pas ci, fais pas ça» en permanence, au risque de déboussoler, démotiver et réduire fortement la productivité de ceux qui doivent répondre aux consignes, conseils et recommandations contradictoires de leurs supérieurs.

Et si l’entreprise du siècle présent a le souci légitime de la performance, celle-ci ne saurait s’accomplir lorsqu’elle est dominée par trois idéologies du management moderne, aussi importantes que contradictoires, le contrôle, la peur et le bonheur.

Car, s’interrogent Julia de Funès et Nicolas Bouzou, les salariés d’une entreprise ont-ils besoin d’un babyfoot installé devant la machine à café, d’une formation au leadership, d’un séminaire de motivation ou plutôt que l’on redonne du sens à leur travail ?

En décortiquant les raisons et les effets des dérives qui caractérisent le management moderne, les deux auteurs émettent dans leur livre des propositions concrètes à même de modifier le modus operandi du travail au sein de l’entreprise et les moyens de libérer les talents de ses salariés.

Car, in fine, Donner du sens au travail, ce n’est pas organiser des séminaires basés sur le bonheur !

Afifa Dassouli

LES AUTEURS

Philosophe, diplômée en management RH, Julia de Funès a animé «Le bonheur selon Julia» sur France 5 et une chronique philo sur BFM. Elle est notamment l’auteur de Socrate au pays des process (Flammarion, 2017).

Essayiste spécialisé dans l’économie, Nicolas Bouzou a fondé Asterès, une société d’analyse économique et de conseil. Il est notamment l’auteur du très remarqué Le travail est l’avenir de l’homme (Éditions de l’Observatoire, 2017).

L’ouvrage La comédie (in)humaine est paru aux éditions de L’Observatoire, Paris, en septembre 2018.