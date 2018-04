PARTAGER Les jugements exécutés au Maroc en nette hausse en 2017

Quelque 368.856 jugements ont été exécutés par les différentes juridictions du Royaume en 2017, soit 25.632 jugements de plus que l’année précédente, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de la Justice, Mohamed Aujjar.

Répondant à une question centrale sur « l’exécution des décisions judiciaires » posée à la Chambre des conseillers, M. Aujjar a fait savoir sur ce chiffre, 235.182 jugements ont été exécutés par les tribunaux de première instance, enregistrant ainsi une hausse de plus de 106% par rapport à 2016.

Pour les tribunaux administratifs, le bilan a connu une hausse de 111,14% et de 105,18% au niveau des tribunaux commerciaux durant la même période, tandis que le taux d’exécution concernant les affaires de sociétés d’assurance a enregistré une augmentation de 113,13%, a-t-il expliqué.

Le ministre a considéré que l’application des décisions judiciaires reste un élément indispensable du système judiciaire, un indicateur pour évaluer son efficacité et son efficience et un facteur de confiance vis-à-vis de l’administration et du pouvoir judiciaire, se référant à l’article 126 de la Constitution qui stipule que les jugements définitifs s’imposent à tous et que les autorités publiques sont tenues de prêter leur assistance à l’exécution des jugements.

Le ministre a indiqué que son département accorde à cette question une importance particulière dans ses plans et programmes en vue d’accélérer le rythme de l’exécution des jugements prononcés à l’encontre des personnes physiques et morales et de surmonter les obstacles entravant la réalisation des objectifs escomptés.

Il a, de même, rappelé les mesures prises par le ministère pour exécuter les décisions de la justice, citant notamment le redynamisation de l’action de la cellule centrale du ministère en charge de ce chantier à travers la collecte et l’analyse des données et statistiques, ainsi que l’examen des difficultés rencontrées par certains tribunaux.

