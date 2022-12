Judith Elmaleh sort son premier roman intitulé « Une Reine ». Paru cet automne chez Robert Laffont, le livre est désormais disponible dans plusieurs librairies au Maroc.

« Une Reine » dévoile un secret de famille, la véritable histoire des Elmaleh et entraîne le lecteur au cœur de la vie intime d’une famille juive marocaine dans le Maroc des années 1930, marqué par les non-dits et le silence.

L’histoire est construite autour de deux générations, de deux histoires, de deux femmes en quête d’elles-mêmes.

Le livre commence, à Casablanca, au siècle dernier. Mimi n’a jamais porté une aussi belle robe. Depuis le matin, sa mère et sa sœur s’affairent autour d’elle. À quatorze ans, c’est la première fois qu’elle est invitée à un tel banquet et ainsi mise à l’honneur. Mimi l’ignore mais, ce soir-là, on l’a mariée.

On est ensuite à Paris, de nos jours. Pour la seconde fois, Anna divorce. Tandis que les déménageurs s’activent, elle observe, sidérée, sa vie qui vient d’éclater en morceaux, et mesure ce qui lui reste à accomplir : dénicher un nouvel appartement, élever ses deux enfants comme si de rien n’était – et s’organiser avec leurs pères respectifs –, décrocher ce job de scénariste dont elle a besoin… Mais en a-t-elle seulement la force ?

Sur un coup de tête, Anna décide d’aller reprendre son souffle à Casa, chez sa grand-mère, dans cet appartement où tout est à sa place. Un monde et deux générations séparent ces deux femmes. Face à sa petite-fille désorientée, Mimi va peu à peu lever le voile sur des secrets de famille jusqu’alors bien gardés…

Après « Une reine », l’autrice, scénariste à succès et metteuse en scène pour le théâtre, la télévision, le cinéma, s’attaque à l’écriture d’un deuxième roman.

