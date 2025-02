Japan Tobacco International (JTI) a obtenu la première place du palmarès « Top Employer » au Maroc pour la quatrième année consécutive. Cette distinction reflète les pratiques mises en place par l’entreprise en matière de gestion des ressources humaines et d’accompagnement des collaborateurs.

En plus de cette reconnaissance au Maroc, JTI s’est également classé premier en Algérie et en Tunisie, consolidant ainsi la position de ces trois pays du Cluster Afrique du Nord et de l’Ouest, basé à Casablanca. En tout, 13 pays dans lesquels JTI est présent ont obtenu cette distinction.

« Ce titre met en avant les actions entreprises pour améliorer l’expérience des collaborateurs. Cela inclut des processus de recrutement optimisés, une gestion des carrières structurée et une attention portée au bien-être des employés. L’objectif est d’offrir un cadre de travail adapté aux besoins de l’organisation et des collaborateurs. », a déclaré Natali Dincer, Directrice des Ressources Humaines de JTI Afrique du Nord et de l’Ouest.

Cette distinction s’inscrit dans un cadre plus large, JTI ayant été désignée « Global Top Employer » pour la 11ᵉ année consécutive. Seules 17 entreprises dans le monde ont reçu cette certification, reflétant l’approche de JTI en matière de gestion des ressources humaines et son effectif de 46 000 collaborateurs.

L’évaluation de l’Institut Top Employers repose sur une analyse de six domaines clés des ressources humaines, comprenant l’environnement de travail, l’acquisition et la gestion des talents, la formation et le développement, le bien-être des collaborateurs, ainsi que la diversité et l’inclusion.

LNT

