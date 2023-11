La promotion du secteur de l’Artisanat et la protection des artisans requiert l’adoption d’un système de labellisation basé sur une démarche qualité globale, ont indiqué, jeudi à Rabat, les participants à une conférence autour des labels artisanat et patrimoine, tenue dans le cadre des « Journées Made in Morocco ».

Les participants à cette rencontre initiée par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), ont fait savoir que ce système de labellisation permet aux artisans de protéger leurs métiers, mais également d’améliorer la qualité de leurs produits à même de promouvoir leurs arts.

L’objectif derrière cette stratégie, ont-ils expliqué, est de faire montre de l’importance aussi bien de la démarche qualité que de la propriété intellectuelle, en plus de créer des marques, des distinctifs et des labels forts permettant de protéger et promouvoir le secteur.

Dans ce sens, Khalid Rahel, Chef de division qualité, recherche et développement au sein du département de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, a estimé que l’expérience marocaine en la matière est assez forte, faisant remarquer que le Royaume a pu certifier plus de 2.300 unités de production de l’Artisanat.

Il a, en outre, mis en avant le rôle de la labellisation aussi bien en matière de protection du consommateur et d’aide au choix du produit lors de l’achat, que pour les professionnels en termes de préservation du savoir-faire marocain et de lutte contre la contrefaçon, ou encore en termes de reconnaissance de l’engagement qualité.

Pour M. Rahel, la labellisation permet de contribuer à la mise à niveau de l’Artisanat, de s’inspirer des normes internationales pour crédibiliser le label auprès des marchés étrangers et de viser l’excellence par la discrimination positive tout en collant au contexte national.

De son côté, Abdeslam Amarir, de la direction du patrimoine au sein du département de la Culture, a jeté la lumière sur la nécessité de protection du patrimoine culturel immatériel via l’adoption de mécanismes de propriété intellectuelle.

Le patrimoine culturel immatériel du Royaume reflète « notre spécificité culturelle et civilisationnelle », mais reste confronté à un ensemble de défis et de risques, a-t-il relevé, appelant à poursuivre les efforts pour le préserver et le valoriser.

Organisées les 8 et 9 novembre par Consensus Public Relations (CPR) et Afrique Advisors, en partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, les « Journées Made in Morocco » visent à explorer le rôle du droit dans le commerce international et à renforcer la réputation collective du Royaume.

Plusieurs thématiques sont abordées, dont « Le Made in Morocco et ses multiples dimensions », « La défense commerciale en action », « L’arbitrage d’investissement au service du Made in Morocco », outre des « Success Stories marocaines ».

LNT avec Map

