L’événement annuel des Journées du Patrimoine de Casablanca, organisé par l’association Casamémoire, revient pour sa 13e édition du 13 au 19 mai 2024. Sous le thème « Casablanca, patrimoine en mouvement », cette édition invite à découvrir la splendeur architecturale et urbanistique de la métropole à travers cinq circuits guidés et une programmation culturelle variée.

Cette édition offre l’opportunité de revisiter l’histoire du patrimoine casablancais et de comprendre la dynamique complexe de son évolution. En plus des visites guidées, les Journées du Patrimoine de Casablanca incluent plus de 40 conférences, ateliers, expositions, performances artistiques et autres activités culturelles.

Toutes les activités, y compris les visites, sont gratuites et ne nécessitent pas de réservation. Les participants peuvent se rendre aux lieux indiqués dans le programme culturel diffusé sur les plateformes digitales de Casamémoire. Les visites sont prévues pour le weekend des 17, 18 et 19 mai 2024 à partir de 10h00, avec les points de départ suivants :

L’ancienne médina, départ depuis le bastillon de la Sqala

Le centre-ville, départ devant la fontaine de la place Mohammed V

Le quartier des Habous, départ devant le siège de la Région de Casablanca-Settat (ancienne mahkama du pacha) sur le boulevard Victor Hugo

Casa Ouest, circuit en bus, départ depuis la place Mehdi Ben Barka, Maarif (Maarif, Riviera, C.I.L, Hay Hassani, El Hank)

Casa Est, circuit en bus, départ depuis la place des Nations Unies, à côté de la station Alsa Bus (Roches Noires, Hay Mohammadi, Aïn Chock)

Cette semaine d’exploration promet d’être une expérience enrichissante pour découvrir les trésors cachés et les histoires fascinantes qui ont façonné Casablanca au fil des siècles.

Fondée en 1995, Casamémoire est une association marocaine à but non lucratif dédiée à la sauvegarde du patrimoine du XXe siècle au Maroc. L’association est née suite à la démolition de la villa Mokri, conçue par l’architecte Marius Boyer. Casamémoire rassemble des membres autour de valeurs communes : la préservation de la spécificité de Casablanca, la valorisation du patrimoine architectural, la promotion du tourisme culturel et la mémoire collective.

Les principaux objectifs de l’association sont de sensibiliser l’opinion publique et les acteurs sociaux et politiques au patrimoine du XXe siècle, de veiller à la sauvegarde du patrimoine architectural, de valoriser les actions de restauration ou de réhabilitation, et de participer à des travaux de recherche avec des organismes nationaux et internationaux.

LNT

Partagez cet article :