Journée Mondiale de la Radio célébrée en Afrique, « 24 heures, 24 pays »

Le 13 février, jour de la création de la Radio des Nations Unies en 1946, est proclamé depuis 8 ans par l’UNESCO Journée Mondiale de la Radio. Une date qui vient célébrer le média le plus consommé, notamment en Afrique, continent où la tradition orale est encore très forte. En effet, sur le paysage médiatique africain, en moyenne, les stations de radios atteignent une part d’audience de 80 %.

Pour capitaliser sur cette forte portée, et à l’occasion de cette Journée Mondiale, les radios du Continent se mobilisent pour un partage d’antenne inédit à l’initiative de Radio 2M. Pendant 24 heures, 24 stations, dans 24 pays d’Afrique, diffuseront à la même heure des personnalités du Continent, dont une majorité d’artistes, qui livreront un message mobilisateur autour des thématiques liées aux migrations.

Cette opération de partage d’antenne entre dans le cadre des grandes actions de sensibilisation autour des questions migratoires menée par le réseau des « Panafricaines ». C’est l’action portée par le réseau des femmes journalistes d’Afrique depuis la tenue de leur deuxième Forum, les 26 et 27 Octobre 2018 à Casablanca sous le thème « Migrations Africaines : une chance pour le Continent, une responsabilité pour les médias ». Un forum qui a vu la participation de 200 journalistes venues des 54 pays du Continent.

Ce partage d’antenne est une première à l’échelle continentale. Il se tient sous le signe de la solidarité entre les radios africaines, qu’elles soient publiques ou privées. Cette opération a nécessité de long mois de préparation et l’implication de nombreux directeurs et directrices de radios, directeurs des programmes et journalistes.

Ainsi, le Jeudi 13 Février 2020 dès 5h50 GMT, les radios du Continent seront mobilisées autour des questions migratoires dans les pays suivants :

– Maroc : Radio 2M / Radio Aswat

– Burundi : RTNB

– Comorres : Radio Hayba

– République du Congo : RTNC

– Gabon : Radio Mapane

– Madagascar : RNM

– Rwanda : Radio du Rwanda

– Togo : Radio Lomé

– Cameroun : CRTV

– Sénégal : Radio RTS

– Tchad : Radio RNT

– Niger : Niger 24

– Côte d’Ivoire : Radio Côte d’Ivoire

– République de Centrafrique : ABMGUI Radio Ndélé Luka

– Tunisie : Radio Mosaïque

– Ghana : Radio Nationale du Ghana

– Guinée Conakry : Radio Soleil

– Burkina Faso : Radio Burkina

– République Démocratique du Congo : Radio RDC

– Bénin : Radio du Bénin

– Tchad : RTFM

D’autres pays sont mobilisés pour compléter cette liste.

Lors de cette journée, Radio 2M organise également une édition spéciale de 12h à 14h (GMT+1) en direct de plusieurs capitales africaines. Les femmes journalistes membres du réseau des « Panafricaines » y prendront la parole, pour présenter un état des lieux des avancées réalisées dans leurs pays respectifs, pour raconter une expérience, ou encore mettre en avant une initiative liée aux questions migratoires.

Initié par le Groupe 2M en 2017, « Les Panafricaines » est un réseau de femmes journalistes africaines dont les membres sont issues des 54 pays du Continent. Ce réseau a pour ambition de contribuer à une plus grande responsabilité des médias africains dans le traitement des questions centrales qui intéressent les opinions publiques du Continent. Ce réseau s’assigne également comme mission de constituer une véritable force de réflexion et de proposition.

