Le monde célèbre la journée internationale des droits de la femme, à cette occasion Madame Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, a tenu une conférence, mardi 8 mars au Lycée Lyautey de Casablanca, autour du thème de la Femme au Maroc et sa place dans les différents secteurs d’activité de la société marocaine.

Partagez cet article :