La Fédération Marocaine des Sport Équestre (FRMSE) vient d’annoncer la qualification de Noor Slaoui, première cavalière marocaine dans la discipline du Concours Complet, aux Jeux Olympiques de Paris qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024.

Noor Slaoui sera la première cavalière à représenter le Maroc et les pays arabes aux épreuves olympiques du Concours Complet (Eventing).

Pour Noor, cette participation est à la fois un honneur et un défi pour sa carrière et son pays : « Je suis fière de représenter mon pays à ce prestigieux évènement sportif. J’ai atteint le haut niveau après sept années intensives de pratique sous l’œil et les conseils avisés de professionnels de ce sport et au prix de nombreux sacrifices que je ne regrette pas ».

Et de poursuivre qu’elle a un lien très spécial avec le cheval qui l’accompagnera aux JO de Paris 2024 : « Cash in Hand : nous avons progressé ensemble des plus petits niveaux jusqu’au niveau Olympique. On se connaît par cœur et je suis enchantée de vivre cette aventure avec lui ».

La passion de Noor Slaoui pour les chevaux a commencé à l’âge de 4 ans par des randonnées en famille à dos de mulet dans le Haut Atlas. Par la suite elle a sillonné le Maroc à cheval, et passait le plus clair de son temps aux écuries, chose qui lui a permis de tisser des liens profonds avec ses chevaux.

Après l’obtention du bac, Noor a pris une année sabbatique pour passer son monitorat d’équitation à l’École Nationale d’Équitation de Saumur en France.

Elle a par la suite poursuivi ses études supérieures en Angleterre à l’Université de Warwick, et a continué à monter tous les jours à cheval dans un club à proximité de l’université. C’est à ce moment-là qu’elle a découvert la discipline du concours complet : il s’agit d’un triathlon des sports équestres qui allie élégance en dressage, précision en saut d’obstacles et bravoure sur le cross. Le partenariat cavalier-cheval doit exceller lors de chaque phase pour espérer un bon classement. Le concours complet est l’une des trois disciplines équestres inscrites au programme des Jeux Olympiques, avec le dressage et le saut d’obstacles, et l’une des huit prévues aux Championnats du Monde d’Équitation (appelés Jeux Équestres Mondiaux)…

H.Z

