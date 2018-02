PARTAGER JO-2018 et dopage: l’endurance en première ligne, aucune discipline épargnée

A quoi « marchent » les dopés aux jeux Olympiques d’hiver ? Si les soupçons se dirigent facilement vers les épreuves d’endurance, comme le biathlon et le ski de fond, aucune discipline n’est totalement épargnée par les risques.

Selon une enquête de plusieurs médias internationaux, dont la chaîne allemande ARD et le Sunday Times, plus de 50 skieurs de fond inscrits aux JO de Pyeongchang ont présenté dans leur carrière au moins une fois entre 2001 et 2010 des données sanguines suspectes, laissant supposer l’usage d’EPO, l’hormone qui demeure un grand classique pour améliorer l’endurance, ou des auto-transfusions.

Au-delà de ces résultats, qui remontent à une époque où le passeport hématologique n’était pas utilisé, rares sont les éditions récentes des Jeux d’hiver qui n’ont pas été secouées par des affaires.

A Salt Lake City en 2002, des skieuses de fond russes et une Espagnole avaient perdu leurs médailles après des cas positifs à l’Aranesp, une nouvelle EPO à l’époque. En 2006, à Turin, les Jeux furent marqués par la découverte d’un véritable laboratoire de transfusions sanguines dans un chalet de l’équipe autrichienne. Mais plus de dix ans plus tard, les auto-transfusions sont toujours aussi difficiles à détecter.

Les Jeux de Sotchi 2014 restent marqués par la plus vaste manipulation des contrôles antidopage de l’histoire du sport, avec trucage et échange d’échantillons au profit des Russes. L’ancien directeur du laboratoire antidopage de Moscou, Grigory Rodchenkov, avait révélé avoir lui-même mis au point un cocktail de stéroïdes anabolisants, prisés pour leur effet sur la masse musculaire.

Le rapport McLaren commandé par l’Agence mondiale antidopage (AMA) a aussi mis en lumière la falsification dans ce laboratoire russe de résultats positifs touchant des centaines d’athlètes dans de nombreux sports. En tête venaient l’athlétisme et l’haltérophilie, mais les sports d’hiver n’échappaient pas à la liste: patinage, hockey sur glace, biathlon, et même curling.

– Arriver « propre » le jour J –

Pour les sports tels que le ski de fond et le biathlon, l’AMA préconise de mener des contrôles plus poussés sur l’EPO, qui favorise l’endurance par une augmentation des globules rouges, qui permettent d’améliorer la circulation de l’oxygène jusqu’aux muscles.

Aujourd’hui, ce sont « des EPO utilisées à micro-doses, qui disparaissent très rapidement (dans l’organisme). Les prises sont répétées quasi-quotidiennement en espérant échapper à l’efficacité des contrôles », explique à l’AFP le médecin Xavier Bigard, conseiller scientifique à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).

Et pour les experts de l’antidopage, ces cures se déroulent souvent hors compétition, pour améliorer l’entraînement, la récupération, et arriver « propre » le jour J. Mais les sports d’endurance n’échappent pas au risque d’usage d’agents anabolisants, la famille des stéroïdes, selon Xavier Bigard. « Un contrôle anormal sur deux dans le monde, ce sont des anabolisants. Toutes les disciplines sont concernées. On peut coupler les deux, EPO et anabolisant. Plus on va améliorer les capacités d’endurance, plus on risque d’amoindrir la masse musculaire », ajoute-t-il. Un tricheur « a alors +tout intérêt+ à utiliser un anabolisant ».

– Endurance et explosivité –

En bobsleigh ou en patinage de vitesse, c’est la puissance et l’explosivité qui va être recherchée. La patineuse de vitesse chinoise Shi Xiaoxuan s’est vue barrer la route de Pyeongchang à cause d’un contrôle positif au clenbutérol, un puissant anabolisant. Même peine pour le patineur américain Chris Creveling, médaillé d’argent à Sotchi (relais 5.000 m), contrôlé positif au clomiphène, comme le bobeur canadien Jonathan Francis. « C’est une substance qui va permettre d’augmenter les effets d’agents anabolisants et qui va permettre de booster la production d’autres agents anabolisants », explique Xavier Bigard.

Dans les chiffres de l’AMA, la palme du plus grand nombre de violations des règles antidopage revient au hockey sur glace, touché par 18 cas en 2015, contre 21 en 2014, avec un taux de stimulants plus élevé dans les contrôles anormaux.

Si l’on se tient au nombre de contrôles positifs, le ski alpin serait, lui, presque blanc comme neige. Ce qui s’explique, selon Marie-Philippe Rousseaux-Blanchi, médecin fédéral de la fédération française (FFS), par la technicité de la discipline. « Quand vous êtes une luge, vous êtes une luge », résume-t-elle. Il y a dix ans, le skieur français Luc Alphand faisait le même constat dans son livre, « A toute vitesse ». Tout en s’interrogeant sur « le brutal changement de morphologie de certains… ».

