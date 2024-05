Lors de l’ouverture des travaux de la 5ème édition des « Journées internationales de macroéconomie et de finance » (JIMF) à Dakhla, le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a souligné l’importance cruciale d’une intégration économique inclusive de l’Afrique pour le développement économique durable du continent. Il a affirmé que cette intégration devrait être conçue de manière à bénéficier à tous les pays et à toutes les couches de la population, sans marginaliser les plus vulnérables.

M. Jouahri a rappelé que les initiatives visant à renforcer l’intégration économique africaine, telles que la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), ont le potentiel de générer des bénéfices significatifs pour l’économie du continent. Les évaluations effectuées ont montré que la mise en œuvre de la ZLECAf pourrait entraîner une augmentation substantielle des échanges commerciaux intra-africains et stimuler la croissance économique, en augmentant le PIB par habitant.

Cependant, M. Jouahri a souligné que pour réaliser pleinement ce potentiel, l’Afrique doit relever plusieurs défis, notamment en investissant dans son capital humain, en réformant ses économies pour les rendre plus compétitives, et en comblant le déficit en infrastructures. Il a également mis en avant le besoin de ressources financières importantes dans un contexte où les marges budgétaires sont limitées et où les conditions de financement sont de plus en plus strictes.

En outre, M. Jouahri a souligné l’engagement continu du Maroc en faveur du développement de l’Afrique, en citant des initiatives telles que le Gazoduc Maroc-Nigéria et l’Initiative Atlantique. Il a également mis en lumière le rôle crucial des banques marocaines dans le développement économique du continent et les collaborations de BAM avec d’autres banques centrales africaines dans le cadre de différentes initiatives visant à renforcer l’intégration économique régionale.

Les JIMF, organisées par BAM en partenariat avec des institutions académiques et institutionnelles, ont permis de présenter des travaux de recherche approfondis réalisés par des chercheurs nationaux et internationaux. Ces travaux mettent en évidence les défis et les opportunités liés à l’intégration économique en Afrique, offrant ainsi des perspectives précieuses pour les décideurs politiques et les acteurs économiques concernés.