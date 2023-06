La Première Dame des Etats-Unis, Mme Jill Biden, a fait part de ses vifs remerciements au Roi Mohammed VI pour l’accueil qui lui a été réservé durant sa visite au Maroc, « l’un des pays amis les plus anciens » des Etats-Unis.

« Merci pour l’accueil chaleureux au Maroc », a indiqué Mme Jill Biden, à l’adresse du Souverain, dans un tweet diffusé dimanche accompagné d’un « Shukran bzaf! », en arabe dialectal marocain.

« C’est un honneur de visiter l’un des pays amis les plus anciens des Etats-Unis », a-t-elle ajouté.

Dans un communiqué publié dimanche par la Maison Blanche, la Première Dame des Etats-Unis a salué le leadership de du Roi Mohammed VI en faveur de l’autonomisation des femmes et des jeunes.

« Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc encourage les réformes visant l’autonomisation des femmes et des jeunes, ce qui reflète nos priorités communes », a indiqué Mme Biden.

Elle a ajouté que les États-Unis sont reconnaissants à l’égard de leur partenariat et amitié séculaire avec le Maroc.

Mme Biden a en outre rappelé avoir été « gracieusement accueillie » à son arrivée samedi après-midi à Marrakech, par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa.

« Et au moment où nous nous faisions connaissance, elle m’a entretenu de son action pour la sensibilisation des enfants et des jeunes sur l’importance de la protection de l’environnement », a ajouté Mme Biden qui s’est dit inspirée par la passion de Son Altesse Royale.

« Je suis animée de la volonté de relayer son histoire à mon retour aux États-Unis, et ce dans le cadre des efforts visant à capitaliser sur les opportunités d’apprentissage les uns des autres. Parce que notre monde est lié ensemble à bien des égards et que les valeurs communes sont la fondation sur laquelle notre avenir devrait être édifié », a-t-elle relevé.

La Première Dame des Etats-Unis était accompagnée lors de cette visite de sa fille Ashley Biden et de sa sœur Bobby Jacobs.

Sa visite dans le Royaume s’inscrit dans le cadre d’une tournée au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe avec pour objectif de promouvoir les conditions des femmes et des jeunes dans le monde, notamment en ce qui concerne l’éducation, la santé et l’autonomisation.

LNT avec MAP

