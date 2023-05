Joe Biden et son épouse Jill Biden lors d'un meeting de campagne, le 10 mars 2020l à Philadelphie. © AFP MANDEL NGAN

La Première Dame des Etats Unis, Mme Jill Biden, se rendra prochainement au Maroc, a annoncé vendredi son porte-parole, Vanessa Valdivia.

La visite dans le Royaume s’inscrit dans le cadre d’une tournée de Mme Biden au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe, qui doit commencer à partir de mercredi prochain, a précisé la porte-parole.

Mme Biden compte à travers cette tournée régionale promouvoir les conditions des femmes et des jeunes dans le monde, notamment en ce qui concerne l’éducation, la santé et l’autonomisation, selon la même source.

La visite de la Première Dame des Etats Unis au Maroc est la deuxième après celle de 2014 lorsque Mme Biden avait accompagné le président Joe Biden, alors vice-président de l’administration Obama, lors de sa participation à la 5è édition du Sommet mondial de l’entrepreneuriat (GES) qui s’est tenue en novembre à Marrakech.

Le Maroc a toujours été une destination privilégiée des Premières Dames des Etats Unis d’Amérique, comme c’était le cas notamment en 1963 avec la visite de Jacqueline Kennedy, épouse du président John Fitzgerald Kennedy, et 1999 avec la visite de Hillary Clinton et sa fille Chelsea. Mme Clinton est revenue après au Royaume en 2012 en tant que Secrétaire d’État sous l’administration Obama.

En 2016, le Maroc avait aussi accueilli Mme Michelle Obama, qui était accompagnée de ses deux filles, Malia et Sasha. La visite de Mme Obama s’inscrivait dans le cadre de l’initiative « Let Girls Learn » (Laissons les filles apprendre) lancée en 2015.

Cet engouement pour le Royaume, terre d’accueil et d’hospitalité, dénote de la place dont jouit le Maroc auprès des hauts responsables américains et renseignent sur la solidité du partenariat stratégique de longue date qui unit le Maroc et les Etats-Unis.

LNT avec MAP

Partagez cet article :