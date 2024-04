Le festival Jidar – Rabat Street Art Festival revient du 18 au 28 avril 2024 pour sa 9e édition, s’inscrivant désormais dans l’agenda des muralistes internationaux. Profondément enraciné dans la ville de Rabat, le festival vise à créer une culture locale du street art tout en favorisant l’émergence de talents et en tissant des liens avec la communauté, expliquent les organisateurs dans un communiqué. Depuis sa création en 2015, Jidar a transformé la capitale avec une centaine de fresques réalisées par les plus grands noms du muralisme national et international.

Cette année, le festival met l’accent sur l’abstrait et l’hyperréalisme en invitant des artistes renommés pour leur délicatesse et leur précision. Douze murs éparpillés dans tout Rabat accueilleront douze artistes issus de huit pays différents : Alexis Diaz (Porto Rico), Nespoon (Pologne), Kartelovic (Allemagne), Facio (Argentine), HNRX (Autriche), Fikos (Grèce), Kaori Izumiya (Japon), Luogo Comune (Italie), Normal (Maroc), Majda Jarbili (Maroc), Houssam El Ghallal (Maroc) et Acoby (Maroc).

En parallèle, le Mur Collectif offre une opportunité aux aspirants street artistes de s’initier au muralisme sous la tutelle d’artistes confirmés.

Jidar propose également un nouveau rendez-vous, « OUT/IN », qui explore le dialogue entre l’univers urbain et l’intimité d’une galerie d’art, animé par l’artiste espagnol Txemy. Les visites guidées permettent aux habitants de découvrir les anecdotes et la genèse des œuvres murales, tandis que les Jidar talks offrent une discussion ouverte avec les artistes.

