La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) a le plaisir d’annoncer la nomination de Jérôme MOUTHON à la présidence du Kluster CFCIM. Fort d’une expérience entrepreneuriale de plus de 30 ans et installé au Maroc depuis 23 ans, Monsieur MOUTHON et son board dirigeant sont déterminés à insuffler une nouvelle dynamique à cet organisme emblématique.

S’entourant d’une équipe expérimentée, il sera accompagné de Siham El Machtani Idrissi, ancienne de P&G et fondatrice de la société STAND FOR, spécialisée en stratégies de croissance et innovation, ainsi que de Reda TALEB, ancien de P&G et Centrale Laitière, aujourd’hui Entrepreneur à la tête de Officium, Cabinet de conseil en Business Management, en Stratégie, en Innovation et en Business Development.

Dans un contexte économique tendu, le Kluster CFCIM est résolu à apporter une réponse adéquate aux porteurs de projets en quête de rentabilité. À cet égard, une nouvelle offre sera déployée, proposant un accompagnement intensif de 12 mois à des entrepreneurs ayant déjà fondé leur structure (depuis au moins un mois) et aspirant à une accélération notable en marketing et vente. L’objectif ? Leur permettre d’atteindre rapidement leur “Proof of concept” et d’assurer leur rentabilité.

Jérôme MOUTHON souligne : « De nos jours, il est essentiel pour les startups de privilégier la vente et la rentabilité afin de valider leur concept initial et d’obtenir par la suite le financement nécessaire à leur expansion. Grâce à son réseau de plus de 3000 sociétés adhérentes – tous de potentiels clients – et à l’expertise des mentors et du conseil d’administration du Kluster CFCIM, la CFCIM est parfaitement placée pour soutenir efficacement ces jeunes pousses dans leur croissance accélérée. »

Ce format d’accompagnement axé business est inédit au Maroc. Les autres programmes d’incubation ou d’accélération se sont souvent révélés plus généralistes. Le Kluster CFCIM, en se focalisant sur le marketing et le revenu, souhaite clairement se démarquer et apporter une valeur ajoutée tangible aux entrepreneurs.

Claudia Gaudiau-Francisco, Présidente de la CFCIM, ajoute : « Il nous semblait crucial, en tant que Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc, de demeurer dans cette dynamique de facilitateur de business, et donc d’aider les porteurs de projets à entrer en contact avec nos adhérents dans une véritable perspective business. »

La CFCIM est convaincue que cette réorientation stratégique du Kluster contribuera à dynamiser davantage le paysage entrepreneurial marocain, en mettant l’accent sur des domaines clés pour la réussite des projets.

Avec un accompagnement centré sur le marketing et l’optimisation des revenus, les porteurs de projets sont en mesure de dynamiser leur chiffre d’affaires en un temps record. Cette croissance notable leur offre également une opportunité unique : celle de présenter leur vision devant le club des business angels de la CFCIM. Une étape cruciale pour sécuriser un financement stratégique, propulsant ainsi leur initiative vers une levée de fonds auprès d’acteurs institutionnels.

À propos de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc

La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) est une institution centenaire qui a pour mission de promouvoir les relations économiques entre la France et le Maroc, de favoriser l’implantation des entreprises françaises dans le Royaume et de développer le potentiel d’affaires des entreprises marocaines.

Forte, notamment, d’une communauté de 13 000 membres actifs représentant plus de 3 000 entreprises, la CFCIM est la plus importante des 119 Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’International (CCIFI).

La CFCIM est la seule CCIFI à disposer d’un Campus de Formation (regroupant l’École Supérieure des Affaires de Casablanca et le CEFOR Entreprises, son centre de formation continue) pour accompagner le développement du capital humain des entreprises.

Aussi, elle met à disposition des formules locatives innovantes au travers de ses 4 parcs industriels : Bouskoura, Ouled Salah, Settat et l’Ecoparc de Berrechid.

www.cfcim.org

À propos du Kluster CFCIM

Lancé en 2017 par la CFCIM, labellisé par TAMWILCOM en 2019, le Kluster CFCIM s’inscrit dans la continuité de la démarche RSE déployée par la CFCIM depuis 2015 et notamment de son engagement en faveur de la communauté et de la croissance économique des entreprises.

Ce programme d’appui aux startups a pour vocation d’accompagner de jeunes entrepreneurs innovants dans leur accès au marché et au financement et dans leur développement de compétences de chefs d’entreprises ambitieux.

