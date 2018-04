PARTAGER Jazzablanca présente « Le Off du Festival »

Jazzablanca Festival est de retour cette année, du 14 au 22 avril. Le festival ouvre les portes de l’Hippodrome Casa-Anfa, samedi 14 avril, dimanche 15 avril et mercredi 18 avril pour proposer une panoplie d’activités gratuites ( master class, ateliers pour enfants et espace équestre), sans oublier les séances Yoga, un espace restauration et un espace créateurs.

À cet effet, du mardi 17 au jeudi 19 avril, et en collaboration avec l’association marocaine des Entrepreneurs du Spectacle Vivant, un nouveau volet s’ajoute à la programmation de la 13e édition, avec divers ateliers, tables rondes et projections, ces dernières organisées en collaboration avec l’Institut Français de Casablanca.

Plus qu’un rassemblement musical, Jazzablanca devient, avec le « Off du Festival », un lieu de découvertes et d’échanges, un pôle d’animation et de formation qui a l’ambition de contribuer à transmettre des savoirs, rapprocher les artistes et leurs publics.

Au Village Samsung, lieu central situé à l’Hippodrome Casa-Anfa, le rendez-vous musical offrira pour les journées du 14, 15 et 18 avril une panoplie d’activités gratuites pour enfants et adultes.

Master Class avec Fred Wesley

Chaque année, Jazzablanca Festival offre l’occasion aux musiciens (jeunes et professionnels) de rencontrer et échanger avec des artistes internationaux, tels que Richard Bona, Anouar Brahem ou Roberto Fonseca.

Pour la 13e édition, Jazzablanca Festival propose une session de master class avec Fred Wesley, tromboniste le plus célèbre de la planète Jazz funk, Fred Wesley a inventé un phrasé au trombone reconnaissable entre tous, inspiré par le Jazz, aux accents de Soul music et de gospel envoûtants.

Ateliers musique et peinture pour enfants

Encadrés par des professionnels en initiation musicale, les ateliers pour enfants ont lieu en plein air. Ils offrent des séances composées d’une première partie découverte libre de plusieurs instruments, puis une seconde partie de coordination rythmique où l’assise rythmique est travaillée via la danse et le chant en groupe, ainsi qu’une session d’écoute attentive d’extraits musicaux de différents styles. De plus, la Fondation TGCC offrira trois ateliers de peinture de 14h00 à 15h30, avec des artistes et professeurs d’arts plastiques, tel que Said Housbane.

