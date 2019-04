PARTAGER Jazzablanca 2019 accueillera Metronomy !

La 14ème édition de Jazzablanca Festival a le plaisir d’annoncer la venue de Metronomy qui se produira le vendredi 5 juillet sur la Scène Anfa.

Groupe de musique électronique et alternative formé en 1999 par Joseph Mount, Metronomy a un parcours quasi parfait. Leur premier album « Nights Out« , sorti en septembre 2008, est le disque qui a lancé la carrière du groupe, et ce, grâce aux singles Radio Ladio, Holiday et le fameux Heartbreaker. L’album avait séduit la presse anglaise, notamment les NME qui l’ont classé comme le cinquième meilleur album de l’année.

En 2011, le deuxième album The English Riviera a offert au groupe un tournant littéralement époustouflant. Metronomy cartonne grâce aux tubes The Look, The Bay et Everything Goes My Way s’offrant ainsi une visibilité internationale.

Le groupe sort ensuite trois autres albums à succès : Late night tales (2012), Love Letters (2014) et Summer 08 (2016).

Pour célébrer les 10 ans de leur premier album culte Nights Out, Metronomy vient de rééditer une nouvelle version « Luxe ». Composé de 12 titres originaux, le disque offre également 13 titres bonus entre sons, démos et remixes inédits.

Cette réédition précède de quelques mois la sortie d’un nouvel album.

Metronomy est composé actuellement de Joseph Mount (compositions, au chant, claviers et guitare), d’Anna Prior (batterie et au chant), d’Oscar Cash (saxophone, claviers, guitare et chœurs) et d’Olugbenga Adelekan (basse et chœurs).

Soucieux de se renouveler sans cesse, Metronomy offre sur scène des performance uniques aux ambiances pop sautillantes et joyeusement mélancolique.

PROGRAMME PAR SCENE :

Scène ANFA – 21H30

– Concert de Franz Ferdinand le Mardi 2 juillet

– Concert de Calypso Rose le Mercredi 3 juillet

– Concert de Michael Kiwanuka le Jeudi 4 juillet

– Concert de Metronomy le Vendredi 5 juillet

– Concert de Maceo Parker le Samedi 6 juillet

– Concert de Al McKay’s Earth Wind & Fire Experience le Dimanche 7 juillet

Scène BMCI – 21H00

– Concert de Mehdi Nassouli le Mardi 2 juillet à 21H00

– Concert de Atlantic Soul Orchestra le Mercredi 3 juillet à 21H00

(se produiront également au Jazz Club le mardi 2 juillet)

– Concert de NoJazz le Jeudi 4 juillet à 21H00

– Concert de Guts & Les Akaras de Scoville le Vendredi 5 juillet à 21H00

– Concert de Aziz Sahmaoui & University of Gnawa le Samedi 6 juillet à 21H00

– Concert de Hypnotic Brass Ensemble le Dimanche 7 juillet à 21H00

Scène du Village à 19H30 et à 23H00 :

– Concert de Paolo Fresu Devil Quartet le Mardi 2 juillet à 19H30

– Concert de NoJazz le Mardi 2 juillet à 23H00

(se produiront également au Jazz Club le mercredi 3 juillet)

– Concert du duo polonais Obara-Wania (Maciej Obara et Dominik Wania)

le Mercredi 3 juillet à 19H30

– Concert de Judi Jackson le Mercredi 3 juillet à 23H00

– Concert de Judi Jackson le Jeudi 4 juillet à 19H30

– Concert de Guts & Les Akaras de Scoville le Jeudi 4 juillet à à 23H00

– Concert de Don Bryant & The Bo-Keys le Vendredi 5 juillet à 23H00

(et au Jazz Club le jeudi 4 juillet à 23H00)

– Concert de Hugh Coltman le Samedi 6 juillet à 19H30

– Concert de Hypnotic Brass Ensemble le Samedi 6 juillet à 23H00

(se produiront également au Jazz Club le vendredi 5 juillet)

– Concert de Adam Naas le Dimanche 7 juillet à 19H30

– Concert de Mehdi Nassouli le Dimanche 7 juillet à 23H00

À propos de Jazzablanca Festival

Lancé en 2006, Jazzablanca est un festival international de jazz et musiques actuelles. Il aura désormais lieu chaque année en juillet à Casablanca (Maroc) et rassemble des milliers de festivaliers autour de deux lieux et 4 scènes, pendant 6 jours de festivités.

Inclusif et festif, Jazzablanca incarne le meilleur de la musique et de Casablanca. Jazzablanca Festival prend soin de se renouveler avec une affiche toujours plus exigeante et surprenante, avec la volonté de proposer des concerts exceptionnels, de la découverte de nouveaux talents à la rencontre de légendes internationales.

La 14ème édition de Jazzablanca Festival aura lieu du 02 au 07 juillet 2019.

A l’hippodrome Casa-Anfa, les festivaliers sont accueillis autour de trois scènes: Le Village, la scène Anfa et le Jazz Club.

A la Place des Nations-Unies, le festival offrira désormais 6 jours de concerts gratuits à travers la scène BMCI.

Tout un programme qui positionne à nouveau Jazzablanca comme un événement à l’image des Casablancais : curieux, créatif, cosmopolite et plein d’énergie positive !

LNT avec Cdp