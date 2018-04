PARTAGER Jamiroquai, Texas et Luis Fonsi annoncés au Festival Mawazine 2018

Les groupes britanniques Jamiroquai et Texas et le chanteur-compositeur Luis Fonsi se produiront sur la scène OLM Souissi dans le cadre de la 17ème édition du Festival Mawazine Rythmes du Monde (22-30 juin), a annoncé, lundi, l’Association Maroc-Cultures qui organise cet évènement.

Jamiroquai se produira le dimanche 24 juin, Texas le 28 juin tandis que Luis Fonsi sera en clôture de la scène OLM Souissi le samedi 30 juin, a indiqué l’Association dans un communiqué. « Qui ne se souvient pas des tubes When You Gonna Learn ? Space Cowboy, Cosmic Girl, You Give Me Something ou encore Virtual Insanity ? Avec plus de 35 millions d’albums vendus dans le monde et près de 25 ans de carrière, le groupe britannique mené par le charismatique Jay Kay, alias Jamiroquai, a su imposer son style empreint d’un mix savoureux de sonorités funk, groove, pop et électro », peut-on lire sur le communiqué. « Très attendu, son dernier album, Automaton, sorti fin mars 2017, est un véritable carton accompagné d’une tournée internationale de folie à guichets fermés », poursuit-on, ajoutant qu' »aujourd’hui, c’est au Maroc que l’artiste britannique a choisi de se produire pour la première fois à l’occasion d’un concert inédit qu’il donnera dimanche 24 juin sur la scène internationale de l’OLM-Souissi ! »

Les festivaliers auront l’opportunité de vivre un moment musical magique en compagnie d’un homme qui a révolutionné la musique, devenant en quelques années une référence incontournable des dancefloors grâce à ses lignes de basse funk, ses riffs de guitare et ses violons virevoltants. Une performance qui s’annonce d’ores et déjà comme l’un des temps forts de Mawazine 2018. Le jeudi 28 juin, c’est une formation légendaire, le groupe Texas, que l’OLM-Souissi accueillera là encore pour un concert inédit. Guidé par la voix et le jeu de guitare de la sublime Sharleen Spiteri, Texas a vendu pas moins de 40 millions d’albums, font savoir les organisateurs.

« Figure incontournable de la scène rock depuis les années 1990, la formation originaire de Glasgow n’a cessé d’enchaîner les tubes depuis sa création: du hit I Don’t Want a Lover, écoulé à plus de 2 millions de copies, jusqu’au single Say What You Want ou encore Black Eyed Boy », soulignent-ils. Texas compte à son actif neuf albums dont le dernier en date, Jump on Board, est sorti en avril 2017. La représentation du groupe à Mawazine sera l’occasion pour les fans de redécouvrir tous les grands tubes d’un groupe considéré comme l’un des plus emblématiques de la musique anglaise.

Quelle meilleure clôture pour la scène internationale du festival que de faire danser son public au son du méga hit mondial le plus populaire de la décennie « Despacito », écrit-on, faisant savoir que Luis Fonsi, connu sous le nom de « The Voice of Pop » est l’auteur, compositeur, producteur et musicien hispanique le plus primé de sa génération. Il a battu tous les records planétaires et continue de le faire avec son tube « Despacito » qui vient de dépasser les 5 milliards de vues sur Youtube, fait observer le communiqué, indiquant que son nouveau single « Echame la culpa », se positionne aujourd’hui comme l’une des chansons les plus streamées et vues du panorama musical actuel.

De son premier album « Comenzaré » (1998) à son dernier album studio « 8 » (2014), Fonsi s’est continuellement hissé au top des charts. Son talent indéniable et unique lui ont permis de séduire des millions de fans de par le monde. Tout au long de ses 20 ans de carrière, il a reçu les prix les plus prestigieux de l’industrie de la musique, comme un Latin Grammy, cinq Billboard, huit Prix Premio Lo Nuestro, entre autres. Luis Fonsi vient présenter à Mawazine et à son public marocain sa tournée internationale « Love & Dance World Tour » qui a démarré en Juillet 2017, ajoute la même source.

LNT avec MAP