Jamel Debbouze annule ses deux spectacles à Casablanca

De son côté, le diffuseur marocain regrette l’annonce d’annulation exprimée par Jamel Debbouze et étudie tous les recours pour faire valoir ses droits, selon le communiqué suivant :

« Radio Planet, société marocaine en charge de la diffusion du spectacle de Jamel Debbouze «Maintenant ou Jamel», prévu les 19 et 20 octobre prochains à Casablanca, a appris avec beaucoup de regret l’annonce de l’annulation du spectacle via un communiqué de presse diffusé, dans la soirée du lundi 8 octobre, par la société Kissman Maroc Production, société détentrice exclusive des droits des spectacles de Jamel Debbouze.

«Nous sommes surpris et consternés par cette annonce d’annulation de la part de Jamel Debbouze, un artiste pour lequel nous avons beaucoup de respect et de considération», déplore le top management du diffuseur marocain. Et de préciser : «Depuis plusieurs mois, nos équipes en collaboration avec celles de Kissman Maroc ont travaillé sans relâche pour faire du retour de l’artiste Jamel Debbouze à Casablanca, après 13 ans d’absence, un grand événement. Compte tenu de l’enjeu, Jamel Debbouze suivait lui- même de très près l’organisation».

Au moment de l’écriture de ce communiqué de presse, la société marocaine en charge de la diffusion du spectacle de Jamel Debbouze n’a reçu aucun document notifiant la rupture du contrat et l’annonce d’annulation du spectacle «Maintenant ou Jamel» de la part de Kissman Maroc.

Dans son communiqué, la société Kissman Maroc avance que le diffuseur marocain du spectacle «a violé de façon flagrante ses obligations essentielles au titre de manquements graves au contrat et a également manqué aux règles élémentaires de la déontologie». La société en charge de la diffusion rejette en bloc ces accusations graves qui portent atteinte à son image et qui ne reposent sur aucun fondement. «Nous étudions tous les recours pour faire rétablir nos droits», annonce le top management.

L’annulation du spectacle de Jamel Debbouze représente un énorme soufflet pour le public marocain et les fans de l’artiste qui se sont bousculés pour acheter les tickets qui se sont rapidement arrachés auprès des différents points de vente. Cette décision d’annulation constitue un manque à gagner considérable pour la société en charge de la diffusion et les partenaires qui se sont associés à cet événement. «La société s’est battue jusqu’au bout pour convaincre l’artiste et son entourage de maintenir la tenue du spectacle à Casablanca, mais sans succès», regrette le top management.

Face à cette situation regrettable, le diffuseur marocain du spectacle tient à adresser ses sincères excuses auprès des fans de Jamel Debbouze. Le processus de remboursement des spectateurs est déjà enclenché et sera bouclé dans les meilleurs délais. Le diffuseur tient également à remercier ses différents partenaires qui ont exprimé leur solidarité, suite à l’annonce de l’annulation du spectacle par la société détentrice des droits exclusifs des spectacles de Jamel Debbouze, et qui continuent à faire confiance à notre structure. »