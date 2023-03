La Journée Internationale des Droits de la Femme est un jour de célébration et de reconnaissance pour toutes les femmes à travers le monde. C’est également une journée pour réfléchir aux défis et aux obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans leur vie quotidienne, y compris dans le monde professionnel. C’est dans cet esprit que Jadara Foundation a organisé la 4ème édition de la Master Class « Her Day for Her » le samedi 5 mars 2023, un événement annuel qui vise à sensibiliser les jeunes filles bénéficiaires de la fondation aux enjeux de gestion de carrière et à l’importance de développer leur leadership.

Cette année, l’événement a été organisé sous le thème « Renforcement du leadership féminin », avec pour objectif de donner aux jeunes filles les outils nécessaires pour développer leurs compétences en leadership, les aider à surmonter les obstacles et à s’attaquer aux inégalités de genre.

« Les filles sont plus performantes à l’école, pourtant le taux d’emploi féminin est à peine de 20% et ne cesse de baisser au Maroc. Certes les causes sont multiples mais à notre niveau nous essayons d’aborder 2 causes : l’autocensure et l’absence de modèles inspirants. » a souligné Hamid Ben Elafdil président de Jadara Foundation.

Douze femmes ont été sélectionnées pour partager leur parcours inspirant avec plus de 300 jeunes filles, afin de briser le plafond de verre qui empêche beaucoup de filles et de femmes de réaliser leur potentiel.

L’événement était également une occasion de rendre hommage à feu Aïcha Ech-Chenna, en présence de son petit-fils qui a témoigné de l’importance de l’héritage de sa grand-mère et de l’impact qu’elle a eu sur la vie des femmes au Maroc et dans le monde entier.

Véritable icône pour les femmes du pays, Aïcha Ech-Chenna a consacré sa vie à la lutte contre l’exclusion sociale, la pauvreté et la marginalisation des femmes, en particulier des mères célibataires et des enfants abandonnés.

Au fil des ans, son association Solidarité Féminine est devenue une organisation très respectée et a eu un impact significatif sur la vie de milliers de femmes et d’enfants au Maroc. Elle a ouvert plusieurs centres pour les mères célibataires et les enfants abandonnés, offrant des services de santé, d’éducation, de formation professionnelle et de conseil. Aïcha Ech-Chenna a également travaillé avec les autorités locales pour sensibiliser les responsables politiques aux problèmes des mères célibataires et des enfants abandonnés et pour faire changer les lois qui les discriminaient.

Aïcha Ech-Chenna a reçu de nombreux prix et reconnaissances pour son travail en faveur des femmes et des enfants, notamment le prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits en 2013 et le prix UNICEF pour son engagement en faveur des enfants en 2009. Elle a également été nommée chevalier de la Légion d’honneur par le gouvernement français en 2004.

Malgré son décès en 2021, l’héritage d’Aïcha Ech-Chenna vit toujours à travers l’Association Solidarité Féminine, qui continue de travailler pour aider les femmes et les enfants marocains dans le besoin. En organisant l’événement « Her Day for Her » en sa mémoire, la Jadara Foundation a rendu hommage à son travail inspirant et a encouragé les jeunes filles à suivre ses pas en développant leur leadership et en travaillant pour l’égalité des sexes.

