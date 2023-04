Le volume d’investissement prévu en matière d’irrigation et d’aménagement de l’espace agricole, dans le cadre de la stratégie « Génération Green 2020-2030 », s’élève à 40 milliards de dirhams (MMDH), a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

M. Sadiki, invité du Forum de la MAP organisé sous le thème: « Génération Green, une stratégie au service de la sécurité alimentaire du Maroc », a précisé que ces investissements ont notamment pour objectifs d’améliorer l’efficacité d’utilisation de l’eau destinée à l’irrigation et de renforcer l’efficacité énergétique pour une meilleure préservation de la résilience du secteur agricole.

Il a, dans ce sens, fait savoir que le processus de valorisation des ressources en eau mobilisées par les barrages est réalisé à travers l’élargissement de l’irrigation sur une superficie de 72.500 hectares, ainsi que la préservation des nappes phréatiques, notant que les superficies équipées en goutte-à-goutte sont passées de 160.000 hectares en 2007 à 750.000 hectares en 2022.

Et d’ajouter que l’objectif est d’atteindre un million de superficie irriguée au goutte-à-goutte à l’horizon 2030.

En ce qui concerne le dessalement de l’eau de mer, M. Sadiki a rappelé qu’un projet de dessalement adressé à l’irrigation de la plaine de Chtouka vient d’être achevé sur une superficie de 15.000 hectares, avec une capacité de 400 mètres cubes par jour, et d’un coût de 4,4 MMDH.

Dans la même veine, M. Sadiki a mis en avant l’importance de l’utilisation des eaux non conventionnelles à travers notamment le dessalement de l’eau de la mer en tant que moyen principal pour atténuer les risques du changement climatique et la préservation des nappes phréatiques.

Cette rencontre a été l’occasion de discuter des mesures prévues dans le cadre de la stratégie Generation Green, qui vient consolider les acquis du Plan Maroc Vert notamment en termes de croissance et de durabilité du secteur agricole.

