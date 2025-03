IQOS organise une série d’ateliers dédiés à l’artisanat marocain, mettant en lumière la richesse du patrimoine local. Ces événements se dérouler chaque weekend à partir depuis le 8 mars au store du Morocco Mall, en collaboration avec des artisans de renom. L’objectif est d’offrir au public une expérience immersive qui explore les savoir-faire traditionnels tout en permettant la personnalisation d’objets.

« Le souci du détail et la passion pour l’excellence, telles sont les ingrédients derrière le succès de l’artisanat Marocain. IQOS partage les mêmes valeurs. Afin de célébrer la richesse du patrimoine culturel Marocain, IQOS a voulu cette initiative comme une occasion unique permettant également d’offrir aux utilisateurs des expériences immersives et créatives », a déclaré Anna Quintanilla, Directrice des produits sans fumée à PMI Maghreb.

Ces ateliers permettent aux participants de découvrir des savoir-faire ancestraux tout en créant des objets personnalisés, au croisement de la tradition et de la modernité. Parmi les activités proposées, on retrouve la personnalisation de tuniques, l’art de la babouche, la calligraphie et l’art du zellige Marocain.

PMI, la société mère d’IQOS, poursuit sa transition en investissant dans des produits sans tabac et nicotine, avec pour objectif de remplacer complètement les cigarettes traditionnelles. En 2022, PMI a acquis Swedish Match, un leader dans le domaine de la nicotine orale. Ses produits, comme IQOS et ZYN, ont été approuvés par la FDA. Aujourd’hui, PMI propose ses produits sans fumée dans 95 marchés à travers le monde.

Partagez cet article :